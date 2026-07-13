8월 29일 서울 강서구 코오롱 원앤온리타워에서 개최 고득점자 기후장학금 수여 및 비수도권 응시자 교통비 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 환경재단 산하 어린이환경센터는 13일부터 8월 2일까지 ‘2026 제3회 기후수학능력시험’ 수험생을 모집한다고 밝혔다.

모집 대상은 전국 중·고등학생 100명으로, 기후·환경 문제에 관심 있는 중·고등학생(2008~2013년생)이라면 누구나 무료로 신청할 수 있다.

학교나 환경 동아리 단위의 5인 이상 단체 신청도 가능하며, 단체 인솔자에게는 환경재단 이사장 명의의 감사장이 수여된다.

2024년 시작해 3회를 맞은 기후수능은 공교육에서 접하기 어려운 기후·환경 교육을 보완하고, 청소년이 ‘기후 시민’으로 성장할 수 있도록 마련된 교육형 시험이다.

올해는 환경·사회·과학 분야 교과 전문가들이 출제진으로 합류해 기후위기를 둘러싼 다양한 쟁점을 융합적으로 사고할 수 있도록 문항을 구성했다.

시험은 실제 수능과 유사한 환경에서 60분간 진행되며, 중학교 환경 교과서와 주요 환경 이슈를 바탕으로 선택형 38문항과 서답형 2문항 등 총 40문항이 출제된다.

시험 종료 후에는 출제진이 고난도 문항을 직접 풀이하고 타 교과의 시각에서 기후환경 문제에 관해 얘기를 나누는 ‘오답정답 기후토크쇼’가 이어진다.

참가 신청은 13일부터 8월 2일까지 기후수능 공식 누리집에서 하면 된다.

응시자 전원에게는 기념품과 개인별 기후 성적표가 제공되며, 우수 성적자에게는 1등 100만 원, 2등 50만 원, 3등 30만 원의 기후수능 장학금을 각각 수여한다.

수도권 외 지역 거주 응시자에게는 최대 5만 원의 대중교통비를 지원해 지역 청소년들의 참여 부담을 낮출 예정이다.

시험은 오는 8월 29일 서울 강서구 코오롱 원앤온리타워에서 진행되며, 최종 선정 결과는 8월 6일 개별 안내한다.

지난 1·2회차 시험 기출문제는 기후수능 공식 누리집에서 온라인으로 응시할 수 있다.

환경재단 관계자는 “기후수능은 청소년들이 기후위기를 우리 사회와 삶 전반의 문제로 이해하고, 스스로 해법을 고민하도록 준비한 교육의 장”이라며 “환경뿐 아니라 사회·과학 분야 전문가들이 출제에 참여한 만큼 다양한 교과의 시선으로 기후위기를 바라보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.