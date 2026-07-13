갤럭시코퍼레이션 최용호 대표가 UN 산하 국제전기통신연합(ITU)이 주최한 ‘AI for Good Global Summit 2026’에서 인간 중심의 인공지능(AI) 비전인 ‘Soul AI’를 제시했다.

지난 10일(현지시간) 스위스 제네바 팔렉스포에서 열린 행사에서 메인 키노트 연사로 나선 최 대표는 ‘오늘, 내일, 모레(The Future of AI is Humanity)’를 주제로 발표했다. AI의 진화를 ‘Physical AI’와 ‘Soul AI’라는 개념으로 설명하며 기술과 인간, 문화의 결합 가능성을 강조했다.

최 대표는 AI 산업이 기술 성능 중심의 경쟁을 넘어 인간의 감정과 기억 등 인간적 가치를 함께 고려하는 방향으로 발전해야 한다고 밝혔다.

그는 “AI는 인간을 대신하는 존재가 아니라 인간과 함께 살아가는 기술”이라며 “Let‘s Give AI a Soul”이라는 메시지로 발표를 마무리했다.

행사 피날레에서는 갤럭시코퍼레이션이 제작한 K-POP 휴머노이드 로봇 공연이 진행됐다. 휴머노이드 로봇을 K-POP 공연 콘텐츠와 결합해 AI 기술의 문화·엔터테인먼트 분야 활용 가능성을 선보였다.

최 대표는 발표에서 로봇 패션쇼 ‘MACH33’과 Physical AI 기반 테마파크 ‘갤럭시 로봇파크’도 소개했다.

갤럭시코퍼레이션에 따르면 갤럭시 로봇파크는 프리오픈 이후 7월 주말 공연 예약이 마감됐다. 오는 9월 정식 개관 이후 하루 4회 이상, 연간 1,000회 이상의 로봇 공연을 운영할 계획이다.

최용호 대표는 “Physical AI를 넘어 Soul AI 시대를 준비하며 감성과 문화 콘텐츠를 결합한 글로벌 생태계를 구축할 것”이라며 “사람과 휴머노이드가 공존하는 미래 엔터테인먼트 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.