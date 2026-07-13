VOD 메뉴·전용채널 월 5000원 채널 131로 누구나 간편한 이용도

LG헬로비전은 자사 케이블TV 서비스인 헬로tv에서 인기 트로트 콘텐츠를 무제한으로 시청할 수 있는 장르 특화 월정액 상품 ‘트롯초이스’(사진)를 신규 출시했다고 13일 밝혔다.

이번 상품은 트로트 예능 장르에 특화된 서비스로, 중장년층 마니아들의 취향을 저격하기 위해 기획됐다. 인기 트로트 프로그램을 한곳에 모아 편리하게 즐길 수 있어, 시니어층을 중심으로 높은 호응이 기대된다는 게 LG헬로비전 측의 설명이다.

‘트롯초이스’는 TV조선 대표 경연 예능 ‘미스트롯’과 ‘미스터트롯’ 시즌1부터 최근 방영작까지 모아 무제한 정주행할 수 있는 게 특징이다. 본편 경연뿐만 아니라 ‘미스트롯 포유’ 등 시청자들의 호응을 이끌었던 다양한 스핀오프와 음악·공연·예능까지 모두 포함된다.

이번 상품은 시니어층의 시청 행태를 고려해 접근성과 편의성을 더욱 높였다. 시청자들은 VOD 메뉴에서 리모컨으로 간단히 가입 후 바로 콘텐츠를 감상할 수 있다. 아울러 전용 편성관 채널 131번(헬로tv 셋톱박스 기준)을 통해서도 접근할 수 있다.

LG헬로비전 관계자는 “채널 번호만 입력하면 별도의 검색 없이 트로트 콘텐츠를 연속적으로 즐길 수 있어, 디지털 기기 사용이 익숙하지 않은 시니어층도 편리하게 이용 가능하다”고 설명했다.

LG헬로비전은 앞서 중국 드라마 장르 특화 상품을 선보이며 특정 장르를 선호하는 고객들의 호응을 얻었다.

이미 종영한 과거 방영작은 가입 즉시 제한 없이 바로 시청할 수 있다. 현재 방영 중인 최신 프로그램은 본방송 일주일 후부터 전용관에 순차적으로 업로드된다. 상품 가격은 월 5000원(부가세 별도)으로 구성됐다. 서비스 론칭을 기념해 풍성한 이벤트도 진행된다.

김광우 기자