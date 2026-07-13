183억 투입, 명지녹산국가산단에 데이터센터 학습·검증은 GPU, 추론·상시서비스는 NPU가

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 산업통상부 주관 ‘2026년 산업단지 엣지 AIDC 실증 시범사업’ 공모에 ‘부산 조선·해양 엣지 AI 데이터센터 구축사업’이 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 산단 입주기업이 개별구축하기 어려운 인공지능(AI) 연산인프라를 공용 제공해 제조업의 인공지능 전환(AX)을 촉진하기 위한 것으로, 시는 명지녹산국가산업단지를 대상지로 공모에 참여했다.

올해 7월부터 내년 6월까지 12개월간 구축한 뒤 5년간 의무운영되며, 총사업비 183억원(국비 140억원, 시비 21억원, 민간 22억원)이 투입된다. 한국산업단지공단 부산지역본부가 주관하며, ㈜엘리스그룹, 부산테크노파크, ㈜이지에이아이, 건솔루션㈜, ㈜포미트 등 5개 기관·기업이 참여한다.

시는 명지녹산국가산단에 전국 산단 최초로 그래픽처리장치(GPU)와 국산 신경망처리장치(NPU) 기반 엣지 AI 데이터센터를 구축할 계획이다. 데이터센터는 GPU(H200) 32장과 NPU 168장을 구축해 학습·검증은 GPU가, 추론과 상시서비스는 국산 NPU가 담당하는 역할분리형 구조로 운영된다.

국산 NPU 비중을 84%까지 확대해 국산 AI반도체 생태계 확산에 기여하고, 스마트팩토리와 비전(Vision) AI 산업안전, 디지털트윈 예지보전 등 제조 AI 서비스형 소프트웨어(SaaS) 3종도 순차적으로 실증·운영할 계획이다. 시중 클라우드 대비 최대 50% 저렴한 비용으로 AI 연산자원도 제공해 입주기업의 초기투자와 운영부담을 줄일 것으로 기대된다.

시와 한국산단공단 부산본부는 올해 12월 베타 오픈을 목표로 설계·구축을 진행하며, 의무 운영기간 종료 후에도 자립운영이 가능한 모델을 마련해, 향후 동남권·대불·군산 등 조선산업벨트로 확산할 방침이다.