[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점이 VIP 고객을 위한 프리미엄 픽업 서비스인 ‘공항 모빌리티 서비스’를 시작했다고 13일 밝혔다.

공항 모빌리티 서비스는 면세업계 최초로 선보이는 VIP 전용 픽업·샌딩 서비스다. 해외 출·귀국을 앞둔 고객이 원하는 장소와 시간에 차량을 예약하면, 전문 드라이버가 자택-공항 간 이동을 지원한다. 인천공항과 김포공항 모두 이용할 수 있다.

고객 편의성도 높였다. 항공편 정보 API를 연동해 출·도착 시간과 운항 현황을 실시간으로 확인할 수 있다. 항공편 지연이나 일정 변경에도 유연하게 대응할 수 있다.

신세계면세점은 VIP 고객의 이동 편의성을 높이는 것은 물론, 여행의 시작부터 끝까지 고객 경험을 확장한 차별화된 멤버십 서비스를 제공하기 위해 이번 서비스를 도입했다고 설명했다.

신세계면세점 관계자는 “향후 외국인 고객을 대상으로 호텔과 공항을 연결하는 서비스로 확대하며 고객 만족도를 높여 나갈 계획”이라고 말했다.