13일부터 일주일 간 온라인 채널 통해 접수 지난달 3일 171g으로 출생…체중 8배 증가

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 최근 판다월드에서 태어난 아기 판다의 이름을 공모한다고 13일 밝혔다.

이날부터 일주일 간 에버랜드, 뿌빠TV 등 유튜브와 인스타그램, 주토피아 네이버 카페 등 에버랜드 온라인 채널에서 접수를 받는다. 각 채널 네이밍 이벤트 콘텐츠에 이름과 의미를 댓글로 남기면 된다.

아기 판다는 지난달 3일 아이바오·러바오 사이에서 태어났다. 2020년 푸바오, 2023년 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오에 이어 우리나라에서 자연번식으로 출생한 네 번째 암컷 자이언트 판다다.

생후 한 달을 넘긴 이달 초 진행된 건강검진에서 몸무게 약 1.4kg을 기록하며 건강하게 자라고 있다. 출생 당시 171g보다 체중이 8배 이상 늘었다.

자이언트 판다는 통상 150g~200g 수준의 미숙아 상태로 태어나 초기 생존율이 낮은 만큼 아기의 건강 상태가 안정기에 접어들 때 이름을 지어주고 있다.

강철원 주키퍼는 “판다 가족 바오패밀리의 여섯 번째 식구인 막내 아기 판다가 국민들의 사랑과 응원 속에서 무럭무럭 자라나고 있다”며 “아기 판다에게 가장 잘 어울리고 뜻깊은 이름을 선물해주시길 바란다”고 말했다.