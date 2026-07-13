[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 인사혁신처가 주관한 ‘제6회 적극행정 유공 포상’에서 본청 행정과 김철우 주무관이 시도교육청 최초로 ‘대통령 표창’을 수상했다고 13일 밝혔다.

적극행정 유공 포상은 인사혁신처가 2021년부터 적극적이고 창의적인 업무 수행으로 국민이 체감하는 성과를 창출한 공무원을 발굴·포상하는 제도다.

김철우 주무관은 감사관실에서 업무를 수행하던 중 학교에 설치된 이동통신 중계기의 전기사용료를 학교가 부담하고 있는 점에 의문을 갖고 관련 실태를 면밀히 조사했다.

이후 도내 학교를 대상으로 전수조사를 실시하고 이동통신 3사와 지속적인 협의를 이어가며 전기사용료 부담체계를 개선해 부담 주체를 명확히 하는 성과를 이끌어 냈다.

그 결과 학교가 부담했던 최근 5년간 전기사용료 약 3억원을 소급 환수했으며 그동안 관행적으로 이어져 온 불합리한 비용 부담 구조를 개선해 교육재정의 건전성을 높였다.

또 해당 사례를 교육부와 타 시도교육청, 전국 공공기관에 공유해 전국적으로 제도가 확산될 경우 100억원 이상의 예산 절감 효과가 기대되는 우수사례로 평가받았다.

임종식 경북교육감은 “이번 수상은 공직자가 현장의 문제를 세심하게 살피고 관행적으로 지나칠 수 있는 불합리한 구조를 적극적으로 개선한 모범사례“라고 말했다.