[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 6일부터 11일까지 싱가포르에서 ‘2026 싱가포르 글로벌 모빌리티 캡스톤디자인 프로그램’을 성공적으로 운영하며 글로벌 산업환경에 대응하는 미래 모빌리티 전문인재 양성에 나섰다.

이번 프로그램은 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업의 일환으로 추진됐다.

스마트융합기계계열 2학년과 기계공학과 3·4학년 학생 등 총 17명이 장운근 교수의 인솔 아래 다채로운 글로벌 교류 활동을 펼쳤다.

학생들은 학기 중 수행한 캡스톤디자인 프로젝트를 기반으로 싱가포르의 우수 공과대학 학생들과 기술을 공유하고 세계적인 스마트 제조 현장과 모빌리티 산업을 직접 체험하며 글로벌 실무역량을 한층 강화하는 시간을 가졌다.

참가 학생들은 연수 기간 동안 싱가포르의 주요 산업·교육·연구기관을 방문하며 미래 모빌리티와 스마트 제조의 흐름을 직접 확인했다.

또 싱가포르 최고 직업교육기관인 싱가포르 폴리테크닉(SP) 기계항공과 및 아시아 탑클래스 공과대학인 난양공과대학교(NTU)의 모빌리티 설계팀(Nanyang Adventure Formula Team)과 기술 교류회를 가졌다.

스마트융합기계계열 장운근 교수는 “학생들이 싱가포르의 강점인 항공 모빌리티 분야와 대구·경북 지역에 기반한 자동차 모빌리티 분야를 상호 이해하고 국제 공학교육 프로그램인 FSAE 포뮬러카 프로그램을 매개로 전공지식을 글로벌 실무 역량으로 확장할 수 있는 기회였다”고 말했다.