VOD 메뉴 및 전용 채널에서 이용 가능 TV코인 증정으로 가입비 부담 줄어

[헤럴드경제=김광우 기자] LG헬로비전은 자사 케이블TV 서비스인 헬로tv에서 인기 트로트 콘텐츠를 무제한으로 시청할 수 있는 장르 특화 월정액 상품 ‘트롯초이스’를 신규 출시했다고 13일 밝혔다.

이번 상품은 트로트 예능 장르에 특화된 서비스로, 중장년층 마니아들의 취향을 저격하기 위해 기획됐다. 인기 트로트 프로그램을 한곳에 모아 편리하게 즐길 수 있어, 시니어층을 중심으로 높은 호응이 기대된다는 게 LG헬로비전 측의 설명이다.

‘트롯초이스’는 TV조선 대표 경연 예능 ‘미스트롯’과 ‘미스터트롯’ 시즌1부터 최근 방영작까지 모아 무제한 정주행할 수 있는 게 특징이다. 본편 경연뿐만 아니라 ‘미스트롯 포유’ 등 시청자들의 호응을 이끌었던 다양한 스핀오프와 음악·공연·예능까지 모두 포함된다.

이번 상품은 시니어층의 시청 행태를 고려해 접근성과 편의성을 더욱 높였다. 시청자들은 VOD 메뉴에서 리모컨으로 간단히 가입 후 바로 콘텐츠를 감상할 수 있다. 아울러 전용 편성관 채널 131번(헬로tv 셋톱박스 기준)을 통해서도 접근할 수 있다.

LG헬로비전 관계자는 “채널 번호만 입력하면 별도의 검색 없이 트로트 콘텐츠를 연속적으로 즐길 수 있어, 디지털 기기 사용이 익숙하지 않은 시니어층도 편리하게 이용 가능하다”고 설명했다.

LG헬로비전은 앞서 중국 드라마 장르 특화 상품을 선보이며 특정 장르를 선호하는 고객들의 호응을 얻었다. 이번 ‘트롯초이스’는 그 연장선에서 선보이는 두 번째 장르 특화 상품이다.

이미 종영한 과거 방영작은 가입 즉시 제한 없이 바로 시청할 수 있다. 현재 방영 중인 최신 프로그램은 본방송 일주일 후부터 전용관에 순차적으로 업로드된다.

상품 가격은 월 5000원(부가세 별도)으로 구성됐다. 서비스 론칭을 기념해 풍성한 이벤트도 진행된다.

아울러 이번 달까지 ‘트롯초이스’에 신규 가입한 고객 전원에게는 헬로tv에서 현금처럼 사용 가능한 TV코인 5000원을 즉시 증정해 실질적인 가입비 부담을 없앴다. 또 가입 고객 중 추첨을 통해 무더위를 날려줄 치킨 세트 쿠폰을 추가로 선물한다.

홍원덕 LG헬로비전 상무(컨슈머그룹장)는 “앞으로도 특정 마니아층의 취향을 존중하는 장르 특화 서비스를 지속 확대하고, 헬로tv만의 차별화된 VOD 콘텐츠 경험을 강화해 나가겠다”고 말했다.