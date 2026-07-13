10일 오전 휘경1동 취약계층 가정 방문…냉방기 등 폭염 대비태세 점검 용두동 ‘건강한 여름나기 삼계탕 행사’ 배식봉사…저소득 어르신 120명 안부 챙겨

[헤럴드경제=박종일 선임기자]10일 최동민 동대문구청장은 본격적인 무더위를 앞두고 폭염 취약계층을 위한 현장 점검과 어르신 대상 삼계탕 나눔 행사에 연이어 참석하며 구민들의 안전하고 건강한 여름나기 지원에 나섰다.

이날 오전 일찍 최 구청장은 첫 일정으로 휘경1동에 거주하는 폭염 취약계층 가정을 방문해 보호 실태를 꼼꼼히 살폈다. 최 구청장은 어르신들의 냉방기 가동 상태를 직접 확인, 동주민센터와의 비상 복지 연락망 구축 여부 및 여름철 생활 불편사항을 청취했다.

최 구청장은 “기상이변으로 극한 정도의 무더위가 심해지고 있는 만큼 무엇보다 사전 대비가 중요하다”며 “취약계층을 빈틈없이 관리하고 신속한 연락체계를 유지해 구민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.

현장 점검을 마친 최 구청장은 이어 용두동 광석교회에서 열린 ‘2026 용두동 건강한 여름나기 삼계탕 행사’에 참석해 어르신들과 온정을 나눴다. 행사는 평소 건강 유지에 어려움이 있는 저소득 어르신이 무더위를 이겨내고, 건강하게 지낼 수 있도록 전복삼계탕을 대접하기 위해 마련됐다.

용두동 희망복지위원회(위원장 이재기) 주관으로 초복을 맞이하여 마련된 이번 행사에는 저소득 어르신 120명과 자원봉사자 등 총 170명이 참석했다.

행사에 참석한 어르신들은 가수 박선옥의 식전 공연을 즐긴 후 정성껏 준비된 전복 삼계탕과 제철 과일, 떡 등을 드시며 여름철 기력을 보충하는 시간을 가졌다. 최 구청장은 배식 봉사에 동참하며 어르신들 한 분 한 분의 건강과 안부를 챙겼다.

동대문구는 지난 5월 15일부터 오는 9월 30일까지를 여름철 폭염 대책 기간으로 정하고 ‘폭염대책 종합상황실’을 운영 중이다. 구는 기상특보 단계별 비상근무 실시, 폭염 저감시설 설치 및 운영, 현장 근로자 안전 관리, 노숙인 및 독거노인 대상 건강관리와 물품 제공, 주요 도로 살수 작업 등 다방면으로 폭염에 선제적 대응을 펼치고 있다.