10일 오전 휘경1동 취약계층 가정 방문…냉방기 등 폭염 대비태세 점검

용두동 ‘건강한 여름나기 삼계탕 행사’ 배식봉사…저소득 어르신 120명 안부 챙겨

최동민 동대문구청장이 휘경1동 취약계층 어르신을 방문해 대화를 나누고 있다.
최동민 동대문구청장이 휘경1동 취약계층 어르신을 방문해 대화를 나누고 있다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]10일 최동민 동대문구청장은 본격적인 무더위를 앞두고 폭염 취약계층을 위한 현장 점검과 어르신 대상 삼계탕 나눔 행사에 연이어 참석하며 구민들의 안전하고 건강한 여름나기 지원에 나섰다.

이날 오전 일찍 최 구청장은 첫 일정으로 휘경1동에 거주하는 폭염 취약계층 가정을 방문해 보호 실태를 꼼꼼히 살폈다. 최 구청장은 어르신들의 냉방기 가동 상태를 직접 확인, 동주민센터와의 비상 복지 연락망 구축 여부 및 여름철 생활 불편사항을 청취했다.

최 구청장은 “기상이변으로 극한 정도의 무더위가 심해지고 있는 만큼 무엇보다 사전 대비가 중요하다”며 “취약계층을 빈틈없이 관리하고 신속한 연락체계를 유지해 구민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.

현장 점검을 마친 최 구청장은 이어 용두동 광석교회에서 열린 ‘2026 용두동 건강한 여름나기 삼계탕 행사’에 참석해 어르신들과 온정을 나눴다. 행사는 평소 건강 유지에 어려움이 있는 저소득 어르신이 무더위를 이겨내고, 건강하게 지낼 수 있도록 전복삼계탕을 대접하기 위해 마련됐다.

용두동 희망복지위원회(위원장 이재기) 주관으로 초복을 맞이하여 마련된 이번 행사에는 저소득 어르신 120명과 자원봉사자 등 총 170명이 참석했다.

행사에 참석한 어르신들은 가수 박선옥의 식전 공연을 즐긴 후 정성껏 준비된 전복 삼계탕과 제철 과일, 떡 등을 드시며 여름철 기력을 보충하는 시간을 가졌다. 최 구청장은 배식 봉사에 동참하며 어르신들 한 분 한 분의 건강과 안부를 챙겼다.

용두동 삼계탕 봉사
용두동 삼계탕 봉사

동대문구는 지난 5월 15일부터 오는 9월 30일까지를 여름철 폭염 대책 기간으로 정하고 ‘폭염대책 종합상황실’을 운영 중이다. 구는 기상특보 단계별 비상근무 실시, 폭염 저감시설 설치 및 운영, 현장 근로자 안전 관리, 노숙인 및 독거노인 대상 건강관리와 물품 제공, 주요 도로 살수 작업 등 다방면으로 폭염에 선제적 대응을 펼치고 있다.


seouldream01@heraldcorp.com