10일 해단식 열고 29일간의 공식 활동 마무리, 총 26회 회의 거쳐 주요 현안 및 공약 실행 가능성 검토...주요 활동 결과 백서로 성동구에 전달, 유보화 성동구청장 “인수위 제안 바탕으로 ‘평생 살고 싶은 성동’ 실현”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]민선 9기 성동구청장직 인수위원회(위원장 구자훈 한양대 교수)는 7월 10일 구청 7층 전략회의실에서 해단식을 열고 29일간의 공식 활동을 마무리했다.

이날 해단식에는 유보화 성동구청장을 비롯해 인수위원, 자문위원, 관계 공무원 등 20여 명이 참석했다. 행사는 인수위원회 활동 경과보고, 분과별 논의 결과 보고, 위원별 소회, 구청장 인사말, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

민선9기 성동구청장직 인수위원회는 지난 6월 12일 출범해 7월 10일까지 총 29일간 운영됐다. 인수위원 14명과 자문위원 11명 등 총 25명으로 구성됐으며, 도시·경제분과와 교육·문화·복지분과를 중심으로 활동했다.

인수위원회는 전체회의 4회, 분과회의 22회를 열고 민선 9기 공약사업과 주요 현안 과제를 집중 검토했다.

특히 공약사업 보고회를 통해 공약 내용을 청취, 공약 및 핵심과제의 실행 가능성, 관계기관 협의사항, 갈등·위험요인, 사업 개선방안 등을 종합적으로 점검했다.

도시·경제분과에서는 ▷재개발·재건축 지원체계 강화 ▷성수동의 지속가능한 성장과 지역 상생 방안 ▷골목상권 활성화 ▷교통·주차환경 개선 ▷생활안전 취약요인 해소 ▷녹지·환경 분야 정책 강화 ▷중랑물재생센터 현대화 및 상부공간 활용 방안 등을 논의했다.

교육·문화·복지분과에서는 ▷미래교육 및 진로·진학 지원 ▷생활문화와 지역문화 활성화 ▷생활체육 기반 확충 ▷생애주기별 복지 강화 ▷성동형 돌봄체계 고도화 ▷청년·어르신 정책 확대 ▷문화·복지시설의 지역 간 균형 배치 등을 주요 과제로 검토했다.

인수위원회는 이러한 논의를 바탕으로 민선9기 구정비전인 ‘평생 살고 싶은 성동’의 실현 방향을 구체화했다. 이는 태어나고 성장하며 나이 들어서도 안심하고 살 수 있는 도시, 주민의 일상이 안전하고 편안한 도시, 도시의 성장과 발전 성과를 주민 모두가 함께 누리는 도시를 지향한다는 의미를 담고 있다.

유보화 성동구청장은 “짧은 기간에도 성동의 미래 비전과 공약사업을 깊이 있게 검토하고 다양한 정책 제안을 해주신 위원 여러분께 감사드린다”며 “인수위원회가 제안한 소중한 의견을 구정 운영에 적극 반영해 ‘평생 살고 싶은 성동’을 속도감 있게 만들어가겠다”고 말했다.

한편 민선9기 성동구 인수위원회는 당초 출범 이후 멤버를 공개하지 않아 눈길을 끌었다.