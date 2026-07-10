[헤럴드경제=문영규 기자] 걸그룹 ‘리센느’의 멤버 원이의 “무섭노” 발언이 ‘일베’(일간베스트저장소) 논란으로 이어진 가운데 원이의 고향 경남 거제시에 공식 입장을 요구하는 민원이 제기됐다.

10일 거제시에 따르면 최근 원이가 쓴 ‘무섭노’ 표현에 대해 어떻게 이해하고 있는지 등에 대한 공식 입장을 밝혀달라는 취지의 민원이 국민신문고를 통해 시에 들어왔다고 연합뉴스가 이날 보도했다.

거제시는 민원을 공식 접수하고 “현 상황을 종합적으로 검토하고 있다”는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

시는 민원 내용을 비롯해 논란의 전반적인 상황을 살펴본 뒤 답변 여부와 수위를 정할 것으로 예상된다.

원이는 거제 출신으로, 원이의 유튜브 채널에 출연한 일본인 멤버 미나미가 “거제 야호”란 멘트를 하며 유명세를 탔다. 이후 리센느가 지역 홍보에 일조했다면서 거제시가 이들을 홍보대사로 위촉하는 등 각별한 관계를 맺기도 했다.

최근 원이는 자신의 유튜브 채널에 올린 콘텐츠에서 “무섭노”라고 발언해 한 지역 방송사 PD가 이를 지적하며 논란이 불거졌다.

일각에선 일베 이용자들의 표현과 유사하다는 주장이 일었다. 다른 한 편에선 경상도 지역 방언이라며 반박하는 주장이 나오기도 했다.

이는 정치권에까지 영향을 미쳤다. 조국 전 조국혁신당 대표는 표준어 문장 뒤에 ‘노’를 기계적으로 붙이는 방식은 일베식 표현으로 볼 수 있다는 취지의 언급을 했다. 반면 이준석 개혁신당 대표는 거제 출신 아이돌이 고향 말투를 사용했다는 이유로 정치적 낙인을 찍어서는 안 된다고 반박했다.