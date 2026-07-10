회사측 “6주만에 체성분 변화…12주 후 체지방 감소”

유한양행이 체지방 감소 기능성을 인정받은 프로바이오틱스 ‘원더씬’(사진)을 새로 발매한다.

체지방 감소 기능성을 식약처에서 인정받은 개별인정형 프로바이오틱스 원료(L. plantarum ATG-K2)가 주성분. 인체적용시험 결과, 섭취 6주만에 기초대사량과 제지방량의 증가가 확인됐다고 회사 측은 주장했다. 12주 섭취 땐 체지방량과 체지방률이 유의미하게 감소했다고 덧붙였다.

제지방량은 체지방을 제외한 근육, 뼈, 수분 등 신체 구성요소의 총량이다. 체중감량 과정에서 함께 감소하기 쉬운 지표로, 건강한 체중관리를 평가하는 기준 중 하나다. 원더씬은 체중감량 시 감소하기 쉬운 제지방량을 지켜주면서도 건강한 체성분 변화를 바탕으로 체지방을 줄여준다고 했다.

이밖에 하루 1캡슐로 간편하게 관리할 수 있도록 목 넘김이 편한 작은 크기로 제작됐다. 실온보관이 가능해 언제 어디서나 편리하게 섭취할 수 있다. 또 국내를 비롯해 미국, 중국에서 특허를 획득하며 기술력을 인정받기도 했다.

유한양행은 “최근 다이어트는 단순한 체중감량을 넘어 감량 이후 건강한 상태를 유지하는 ‘유지관리’ 중심으로 변하고 있다. 이에 맞춰 무리한 식이조절 대신 일상에서 간편하게 실천할 수 있는 프로바이오틱스 기반 체지방 관리제품을 내놓았다”고 설명했다.