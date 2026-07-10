[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 한국지역난방공사(KDHC)와 ‘공공임대주택 열효율 향상 및 에너지 절감을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 한국지역난방공사의 에너지효율향상의무화제도(EERS) 지원사업과 연계해 공공임대주택의 노후 열사용 시설을 개선하고, 에너지 효율 향상 및 에너지 절감 사업을 함께 추진하고자 마련됐다.

EERS 지원사업은 에너지 공급자에게 연도별 에너지 절감 목표를 부여하고, 이를 달성하기 위해 효율 향상 투자 사업을 의무적으로 이행하게 하는 제도다.

협약에 따라 양 기관은 한국지역난방공사가 열을 공급하는 LH 관리 공공임대주택 단지를 대상으로, ‘열효율 향상 지원사업’을 추진한다. 열효율 향상 지원사업은 지역난방 지구 내 공공임대주택의 기계실 등에 설치된 노후 열공급 시설을 개선하여 열효율을 높이고 에너지비용을 낮추는 사업이다. 양 기관은 협약에 이어 연내 지원 대상단지 선정 등 절차를 이어갈 계획이다.

이와 더불어 양 기관은 에너지 절약 인식 제고를 위한 공동 홍보 추진과 함께 에너지 효율 향상을 위한 다양한 협력사업도 지속 발굴할 방침이다.

조경숙 LH 주거복지본부장은 “공공임대주택의 에너지 효율을 높여 관리비 등 주거비용 부담을 낮추고, 쾌적하고 안전한 주거환경을 입주민께 제공할 것”이라며 “에너지 효율 향상과 탄소중립 실현을 위한 다양한 협력사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 LH는 지난 달 서울 코엑스에서 열리는 국토교통기술대전에서 ‘LH가 그리는 탄소중립의 내일’을 주제로 특별관을 선보이기도 했다.