권오을 장관, 몽골 환경기후변화부 장관과 MOU 서명

[헤럴드경제=윤호 기자] 국가보훈부는 권오을 장관이 9일(현지시간) 몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령과 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령이 임석한 가운데, 첸드 산닥어치르 몽골 환경기후변화부 장관과 ‘이태준 기념공원 보존·관리 및 방문 활성화’를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 10일 밝혔다.

이태준 선생은 독립유공자이자 몽골 마지막 황제의 어의로, 한·몽 우호관계의 상징적 인물이다. 이번 양해각서 체결은 몽골 올란바타르에 소재한 대한민국 독립운동 사적지인 이태준 기념공원의 항구적 보존·관리와 방문 활성화를 위한 협력을 확대, 양국의 보훈 교류를 공고히 하기 위해 추진됐다.

이를 위해 한국과 몽골 정부는 이태준 기념공원의 체계적인 보존·관리 등을 위한 정례 회의 개최와 공식 연락관 지정, 유관기관 및 관련 민간단체와 상호 협력을 추진키로 하는 등 실질적인 교류와 협력을 확대할 방침이다.

권 장관은 “몽골 정부와의 이번 양해각서 체결은 머나먼 타국 땅에서 조국의 독립과 보편적 인류애 실천을 위해 헌신하신 이태준 선생의 발자취를 보존하고, 양국 연대의 역사를 미래세대에 온전하게 전하는 뜻깊은 계기가 될 것”이라며, “이번 협약을 기점으로 몽골과의 오랜 인연이 더욱 결속력을 갖고, 보훈을 통한 미래 협력의 동반자가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 10일(현지시간) 이태준 기념공원을 방문해 가묘에 참배하고 기념관을 시찰했다. 이는 2025년 9월 기념관 정식 개관한 이후 대한민국 정상으로서는 첫 방문이다. 이날 일정에는 권 장관을 비롯해 외교·안보 관계자와 주몽골대사, 현지 교민 대표, 몽골 정부 인사 등 약 20명이 참석했다.

이 대통령은 방명록에 “이태준 열사의 숭고한 뜻을 한·몽 황금시대로 이어가겠다”는 메시지를 남기며 양국 협력 의지를 강조했다.

이 대통령은 이날 이태준 열사 기념관 방문과 교민 간담회에 이어 몽골 국회의장·총리 접견과 대통령 만찬 등 몽골 국빈 방문 이틀째 일정을 진행한다.