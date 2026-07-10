체크인·아웃 서비스, 세심한 응대 호평

서울신라호텔은 세계적인 호텔 평가기관 라 리스트(La Liste)가 발표한 ‘라 리스트 호텔 어워즈 2026’에서 2년 연속 국내 1위 호텔로 선정됐다고 10일 밝혔다.

라 리스트는 매년 전 세계 호텔·레스토랑에 대한 평가를 종합 분석해 ‘월드 베스트 호텔 1000’ 순위를 발표한다. 서울신라호텔은 지난해에 이어 올해도 국내 호텔 가운데 가장 높은 순위를 기록했다. 고객 체류 목적과 요청사항에 맞춘 맞춤형 서비스와 일관된 서비스 품질이 성과로 이어졌다. 체크인부터 체크아웃까지 이어지는 릴레이 서비스와 세심한 응대 등 서비스 경쟁력을 인정받았다.

서울신라호텔은 고객 접점 전반에서 서비스 품질 개선을 지속하며 글로벌 럭셔리 호텔로서 입지를 강화하고 있다. 지난 2월 포브스 트래블 가이드에서 국내 호텔로는 최초이자 유일하게 8년 연속 5성 호텔로 선정되기도 했다.

호텔 내 파인 다이닝 레스토랑 4곳은 모두 ‘라 리스트 2025’에 이름을 올렸다. 라운지&바 ‘더 라이브러리’는 지난 6월 포브스 트래블 가이드가 선정한 ‘호텔 스타 바’에 선정됐다. 중식 레스토랑 ‘팔선’은 국내 중식 레스토랑 가운데 유일하게 ‘2026 트립·고메 어워즈’를 수상했다.

강승연 기자