국내 중소상공인 몽골 수출길 확대 기여 10년내 50개점 확대, 몽골 전역 네트워크 완성

[헤럴드경제=강승연 기자] 이마트가 10일 몽골 울란바토르에 노브랜드 전문점 1호점(사진)을 연다. 몽골에서 10년간 축적한 노하우를 바탕으로 K-상품 수출 플랫폼 역할을 강화한다는 전략이다.

몽골 노브랜드 1호점은 울란바토르 야르막(Yarmag) 신도시에 들어섰다. 약 253평(836㎡) 규모로 해외 노브랜드 전문점 가운데 가장 큰 점포다. 노브랜드 상품 1100여종을 비롯해 한국 상품, 몽골 현지 상품 등 총 5000여개에 이르는 다양한 품목을 선보인다.

이마트는 노브랜드 전문점 진출을 통해 국내 중소기업의 해외 진출을 지원하는 수출 플랫폼 역할도 확대될 것으로 기대하고 있다. 실제 노브랜드 상품의 약 70%는 중소기업이 생산 중이다.

수출 플랫폼 역할을 위해 정부와의 협력도 강화하고 있다. 지난 9일엔 산업통상부와 KOTRA의 ‘유통기업 해외진출 지원사업’과 연계, 현지 파트너사인 SKY Hypermarket LLC와 업무협약을 체결했다. 이마트·노브랜드 인지도 제고, 한국 상품 판매 확대, 공동 마케팅 등 협력하는 내용이다.

노브랜드 전문점 진출은 지난 10년간 몽골에서 탄탄하게 쌓아온 이마트의 사업 성과와 브랜드 경쟁력, 현지 신뢰를 기반으로 추진됐다는 점에서 의미가 크다고 회사는 강조했다.

몽골은 전체 인구 약 350만명 중 절반가량인 170만명이 수도 울란바토르에 거주하는 도심 집중형 시장이다. 특히 긴 겨울과 상시적인 교통 혼잡으로, 한 공간에서 장보기·외식·문화생활을 동시에 해결하려는 ‘원스톱 쇼핑’ 수요가 높은 곳이다.

이마트는 지난 2016년 몽골 1호점을 열고 현재 6개로 점포를 확대했다. 3800평 규모의 대형점부터 330평 규모의 중소형점까지 상권별 맞춤형 포맷을 운영하고 있다. 주말 하루 평균 방문객이 3만명에 달할 정도로 대표 유통 채널로 자리 잡았다.

이마트의 성공으로 노브랜드 상품 역시 현지에서 인지도를 높였다. 지난해 몽골 노브랜드 상품 매출은 100억원을 돌파했으며, 올해는 120억원 이상의 매출을 기록할 것으로 전망된다.

이마트는 이번 노브랜드 전문점 1호점을 시작으로 몽골 시장 영토 확장에 본격적으로 속도를 낼 계획이다. 먼저 2028년까지 전문점을 15개점으로 늘리고 현지 노브랜드 전용 물류 클러스터를 구축한다. 이어 향후 10년 내 50개점까지 출점해 몽골 전역을 잇는 유통 네트워크를 완성하겠다는 포부다.

이날 현지에서 열린 노브랜드 1호점 오픈식에는 김정관 산업통상부 장관과 이마트 한채양 대표이사가 참석했다. 한채양 대표는 “이마트가 지난 10년간 몽골 시장에서 축적한 유통 노하우와 두터운 고객 신뢰를 바탕으로 노브랜드 전문점이라는 새로운 성장 동력을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 대한민국 우수 상품들의 해외 진출을 돕고, 현지 고객과 국내 기업이 함께 성장할 수 있는 K-유통 플랫폼을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.