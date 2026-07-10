롯데대산석화도 공급가 조정 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데케미칼은 최근 글로벌 공급망 불안정으로 어려움을 겪고 있는 중소기업 고객사의 원가 부담을 줄이기 위해 주요 제품 공급가를 한시적으로 인하 조정할 예정이라고 10일 밝혔다.

롯데케미칼 물적분할 법인인 롯데대산석화도 공급망 안정과 고객사 파트너십 강화를 위해 주요 제품의 공급가 조정을 고객사에 통보했다.

이번 조치는 산업통상부 주관 2026년 나프타 수급안정화 지원금을 활용, 석유화학 원료 가격 변동에 따른 부담을 완화하는 방향으로 마련됐다. 롯데케미칼은 제품별 원료 투입 비중과 시장 상황, 고객사별 거래 조건 등을 종합적으로 고려해 적용 대상 및 적용 기간, 지원 방안 등을 차례로 안내할 계획이다.

롯데케미칼은 대외 변수 확대 국면에서도 국내 공급망 안정을 위해 수출 물량을 내수로 전환하고, 생산·정비 일정을 탄력적으로 운영하는 등 다양한 노력을 기울였다.

대표적으로 지난 4월에는 수액백 원료로 사용되는 의료용 폴리프로필렌(PP)의 안정적 공급을 위해 별도 의료용 인증 규격을 보유한 롯데케미칼 여수공장의 정기보수 일정을 1주일 연기하며 긴급 물량을 확보했다. 정기보수 기간 중에도 생산 차질이 발생하지 않도록 대산공장에서 생산된 프로필렌 3900톤을 여수로 긴급 이송했다.

롯데케미칼은 “앞으로도 고객사와의 상생 협력을 최우선 가치로 삼아 국내 산업 경쟁력을 제고하는데 앞장설 것”이라고 밝혔다.

한편, 다른 석유화학 기업들도 공급가 인하에 동참하고 있다. 한화솔루션은 지난 2일 주요 제품 가격을 톤당 최대 25만원 인하한다고 밝혔다.