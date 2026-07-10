11일 광양항 출발, 83일간 북극해 탐사 베링해·척치해 등 기후변화 해저환경 조사

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 국내 유일 쇄빙연구선 아라온호가 17번째 북극해 탐사항해에 나선다. 극지연구소(KOPRI)는 아라온호가 오는 11일 광양항을 출발해 83일간 북극해를 탐사한다고 10일 밝혔다.

이번 탐사는 해양수산부와 극지연구소(KOPRI)가 추진 중인 ‘북극항로 운영을 위한 실측기반 통합예측기술 개발사업’의 첫 현장탐사라는 점에서 주목된다.

연구소는 “아라온호는 베링해와 동시베리아해, 척치해, 중앙북극해 등 주요 해역을 항해하며 북극의 기후변화와 해저환경을 조사하고, 북극항로시대에 대비한 실측자료를 수집할 계획”이라고 설명했다.

탐사에 참여하는 진경 박사 연구팀은 북극항로 안전운항에 필수적인 해빙·기상자료를 수집할 예정이다. 이는 인공지능(AI) 기반으로 해빙 등 항로위험을 예측하는 기술개발에 핵심 데이터로 활용된다. KOPRI는 “독자 데이터를 바탕으로 ‘한국형 북극항로 운영시스템’을 구축하는 첫걸음이 될 것”이라고 기대했다.

양은진 박사 연구팀은 지난해 해빙의 방해로 거두지 못한 장기계류 관측장비를 수거해 1년치 북극해 자료를 확보하고, 북극 해빙 위에 3∼4일 정박하며 두께와 구조 등을 정밀측정한다. 북극해로 유입되는 대서양 난류가 늘어나면서 북극해 환경이 대서양처럼 변하는 현상을 규명하기 위한 정밀 해양관측도 과제다. 지난달 제5차 중앙북극해 비규제어업방지협정(CAOFA) 당사국 총회에서 공동과학연구 시범해역으로 지정된 척치 보더랜드 해역의 예비조사도 수행한다.

홍종국 박사 연구팀은 중앙북극해 고위도 해역까지 올라가 해저퇴적물을 채취할 예정이다. 이 시료는 과거 북극해의 장기간 환경변화와 진화과정을 규명할 기초자료가 될 것으로 기대된다.

신형철 극지연구소장은 “이번 탐사는 기후변화의 최전선인 북극을 기록하면서 동시에 북극항로시대를 준비하는 의미있는 탐사”라고 말했다.