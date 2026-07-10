[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령 지지율이 53%로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 발표됐다.

한국갤럽이 지난 7~9일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 이 대통령 직무수행을 조사한 결과 긍정 평가는 53%, 부정 평가는 35%로 나타났다. 12%는 의견을 유보했다. 한국갤럽이 지난달 30일부터 지난 2일까지 조사한 7월 첫째 주 조사 대비 긍정 평가와 부정 평가 모두 1%p씩 하락했다.

이 대통령의 직무 수행 긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’이 19%로 가장 많았고, ‘외교’ 17%, ‘전반적으로 잘한다’ 10%, ‘소통’ 8%, ‘직무능력·유능함’ 6%, ‘추진력·실행력·속도감’과 ‘소통’ 5%‘서민 정책·복지’ 4%, ‘지역 균형 발전’과 ‘주가 상승’ 3% 순으로 나타났다.

직무 수행을 부정적으로 평가한 응답자 중 21%는 ‘경제·민생·고환율’을 이유로 꼽았다. 이어 ‘전반적으로 잘못한다’ 7%, ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’ ‘독재·독단’ ‘부동산 정책’ 5%, ‘국방·안보’, ‘부실·부정선거와 선관위 문제’ 5%, ‘통합·협치 부족’ ‘외교’ ‘과도한 복지·민생지원금’ 3% 순으로 조사됐다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 42%, 국민의힘 24%, 조국혁신당과 개혁신당 3%, 진보당과 기본소득당, 이외 정당·단체 각각 1%, 무당층 26%로 집계됐다. 민주당 지지도는 직전 세 번 조사에서 41%로 동일하다 이번 조사에서 1%p 상승했다. 국민의힘 지지도는 같은 기간 6월 2주차 29%, 6월 4주차 27%, 7월 1주차 26%로 내림세로 나타났다.

3대 메가프로젝트의 영향을 묻는 질문에 응답자의 57%는 ‘지역 균형 발전에 도움 될 것 같다’고 답했다. ‘지역 간 격차가 더 커질 것 같다’는 응답은 26%, 의견 유보는 17%로 조사됐다.

내년도 최저임금에 관해서는 ‘물가상승률만큼 인상’하라는 응답이 43%로 가장 많았고, 이어 ‘동결·인하’ 29%, ‘생계비 수준까지 인상’ 21% 순으로 나타났다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선 전화 가상 번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p, 응답률은 9.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.