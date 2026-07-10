16~19일 코엑스서 무료 운영 K-캐릭터·콘텐츠 IP 홍보 및 사업화 지원

[헤럴드경제=김현경 기자] 일상 곳곳에서 자리하며 놀이이자 상품(굿즈), 지식재산(IP)이 되는 캐릭터들이 다음 주 한자리에 모인다.

문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원, 코엑스가 주관하는 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’이 오는 16~19일 서울 강남구 코엑스에서 열린다.

올해로 25회째를 맞이한 ‘캐릭터 라이선싱 페어’는 국내 대표 캐릭터, 콘텐츠 IP 라이선싱 행사이다. 올해 행사에서는 ‘넓히다: 콘텐츠 지식재산(Expand: Content IP)’을 주제로, 캐릭터가 다양한 산업과 결합해 새로운 부가가치를 만드는 사례를 선보인다. 지난해에 이어 국내 대표 보드게임 행사인 ‘보드게임콘 2026’과도 연계 개최해 다양한 콘텐츠를 한 공간에서 경험할 수 있도록 한다.

이번 전시에서는 186개 기업이 참여해 443개 부스를 운영한다. 케이비젼의 ‘에스더버니’, 에이치앤에프의 ‘가나디’, 아이코닉스의 ‘잔망루피’, 묘한량의 ‘묘한량’, 랄랄라컴퍼니의 ‘왕눈이 공룡 띠라노’, 스튜디오 호재의 ‘분호랑’을 비롯해 신한은행의 ‘신한프렌즈’, 네오위즈의 모바일 게임 ‘고양이와 스프’, 올라보엑스의 리센느 캐릭터 ‘레미니’ 등 다양한 국내 인기 캐릭터와 콘텐츠 IP를 만날 수 있다.

콘텐츠와 연관 산업 협업 사례를 소개하는 ‘빌드업 기획관’, 해외 시장 진출이 가능한 국내 콘텐츠 IP를 선보이는 ‘한류 IP관’, 국내 애니메이션의 작품성을 알리는 ‘애니메이션 특별관’ 등도 마련한다.

아울러 행사 기간 중 국내외 구매기업과 참가기업 간 사업 연계 프로그램을 운영한다. 지난해에는 16개국에서 해외 구매자 388명이 참여해 사업 상담 총 1178건을 진행하고 약 370억원 규모의 계약예상액을 기록한 바 있다.

행사는 콘텐츠 IP 산업을 활성화하고 국민의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 무료로 운영한다. 16일 개막식에는 행사 홍보대사인 리센느(RESCENE)가 참여해 위촉식과 축하공연을 가질 예정이다.

김경화 문체부 문화산업정책관은 “캐릭터는 콘텐츠 IP가 상품, 유통, 게임 등 연관 산업으로 확장되는 과정에서 핵심 매개체 역할을 하는 중요한 분야”라며 “이번 ‘캐릭터 라이선싱 페어’가 국내 콘텐츠 IP 기업의 사업화와 해외 진출을 지원하는 실질적인 사업 공간이자, 국민이 ‘K-캐릭터’와 콘텐츠 IP의 매력을 폭넓게 경험하는 축제가 될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.