[헤럴드경제=김성훈 기자] 7년여간의 공백을 깨고 돌아온 가수 이소라가 오랜 은둔 생활의 이유를 털어놓는다.

9일 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)는 가수 이소라가 출연하는 15일 방송 예고편을 유튜브에 공개했다.

MC 유재석이 이소라에게 집에만 있었던 이유를 묻자 이소라는 “몸이 아팠다”라고 말했다. 이어 “몸무게가 90~100kg 정도 나갔다”며 “혈압이 높아서 숨도 못 쉬고 잠도 제대로 못 잤다. 끔찍했다”라고 설명했다.

이소라는 지난 3월 가수 정재형의 유튜브 채널 ‘요정재형’에서 성대 부상으로 인해 긴 공백기를 갖게 됐다고 밝힌 바 있다. 그는 “목을 다치면서 노래가 안 될 수도 있다는 생각이 들었다. 성대를 다쳤다는 사실이 너무 슬펐다”고 말했다.

이소라는 “집에 누워 아무것도 하지 않는 시간이 길었다. 게임도 안 할 정도로 우울했다”며 “엘리베이터를 타고 아래로 내려가는 일이 1년에 한 번 있을까 말까였다”고 했다. 또 “혈압이 190이 넘고 숨이 차서 제대로 걷는 것도 힘들었다”고 밝혔다.

이후 1년 동안 체중 감량을 하고 건강도 회복했다고 한다.

이소라는 이달 신곡 ‘너의 얼굴 다 잊을게’를 발표했다. 2019년 1월 BTS 슈가와 함께 작업한 싱글 ‘신청곡’ 이후 약 7년 만에 선보이는 신곡이다.

이소라는 지난 1993년 보컬그룹 ‘낯선 사람들’의 멤버로 가요계에 첫발을 내디뎠다. 이후 1995년 솔로로 전향해 ‘난 행복해’를 시작으로 ‘청혼’, ‘그대안의 블루’, ‘제발’, ‘내곁에서 떠나가지 말아요’, ‘기억해 줘’, ‘바람이 분다’ 등 수많은 히트곡을 발표했다.