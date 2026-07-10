안양 비산동 이어 수도권 소규모 정비사업 수주 행보

[헤럴드경제=윤성현 기자] 신동아건설이 서울 송파구 풍납동 ‘풍납강변현대 가로주택정비사업’ 수주를 위해 입찰보증금 20억원을 전액 현금으로 선납했다. 입찰보증금 납부 마감일은 오는 20일로, 신동아건설은 마감일보다 앞서 보증금을 납부하며 수주 의지를 드러냈다.

신동아건설은 10일 풍납강변현대 가로주택정비사업 입찰보증금 20억원을 전액 현금으로 선납했다고 밝혔다.

신동아건설 관계자는 “풍납강변현대 가로주택정비사업에 대한 강한 추진 의지와 조합원과의 신뢰를 최우선으로 하겠다는 책임 있는 자세를 보여주기 위해 마감일보다 앞서 입찰보증금을 납부했다”고 말했다.

이번 사업은 서울 송파구 한가람로 402 일원 대지면적 5165㎡를 대상으로 추진된다. 지하 2층~지상 20층, 2개동, 총 133가구 규모의 공동주택과 부대복리시설을 조성하는 내용이다. 공사비는 약 530억원 수준이다.

신동아건설은 해당 단지에 ‘파밀리에’ 브랜드를 적용할 계획이다. 고급 마감재와 외관 특화, 단위세대 특화 설계 등을 통해 브랜드 인지도를 높이겠다는 구상이다.

회사는 이번 사업을 용산 사옥 개발, 동작구 수방사 공공주택 사업과 함께 ‘한강 주거벨트’ 라인업으로 묶어 파밀리에 브랜드의 위상을 강화한다는 전략이다. 한강변 입지에 들어서는 주거 사업을 중심으로 고급 주택 단지 포트폴리오를 넓히겠다는 취지다.

신동아건설은 최근 소규모 정비사업 수주에도 속도를 내고 있다. 지난달 안양 비산동 가로주택정비사업을 수주한 데 이어 서울과 수도권 핵심 지역을 중심으로 영업 행보를 이어가고 있다. 보도자료 2쪽에는 풍납강변현대 아파트 전경 사진도 첨부됐다.