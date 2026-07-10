[헤럴드경제=도현정 기자] 하워드 러트닉 미국 상무장관이 마이크론의 팹(반도체 생산공장) 타설 기념식에서 삼성전자와 SK하이닉스의 미국 내 증산을 촉구했다. 자국 기업인 마이크론의 경쟁 기업을 압박하면서, 도널드 트럼프 행정부가 추진하는 반도체 주도권 확보에 강(强) 드라이브를 거는 모습이다.

블룸버그 통신에 따르면 러트닉 장관은 9일(현지시간) 마이크론이 미국 뉴욕주 클레이 타운에 건설 중인 팹의 콘크리트 타설 기념식 현장에서 “나는 경쟁사인 삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 불러와 생산 시설을 짓게 하고 싶다”며 “마이크론이 앞장서고 있으니 경쟁자들은 질투심을 느낄 것이고 결국 따라올 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

그는 “우리는 미국의 훌륭한 기업과 지식재산권에 투자하는 이들을 보호하고자 한다”며 “마이크론이 가능한 한 빨리 공장을 짓기를 바라는 것이 내 견해”라고 이어갔다.

그는 또 “트럼프 대통령은 여러분이 사업을 영위해야 할 곳은 바로 미국임을 분명히 밝혔으며 세계가 이에 빠르게 반응하고 있다”며 “트럼프식 경제 모델은 미국 투자에 지금보다 더 좋은 시기는 없었다는 점을 분명히 보여준다”고 강조했다.

그는 한국의 두 메모리 제조사와 관련(미국 내 생산 확대) 논의를 진행하고 있다면서도 구체적인 내용은 언급하지 않았다. 그는 정부가 애플이 중국의 창신메모리(CXMT)·양쯔메모리(YMTC)로부터 칩을 공급받으려 하는 조치를 승인할지를 묻는 질문에 대해서도 답하지 않았다.

한편, 마이크론은 이날 오는 2035년까지 미국 내 팹과 기술에 대한 투자 규모를 2500억달러(약 375원) 이상으로 확대한다고 발표했다. 마이크론은 이와 같은 투자가 자사 D램의 40%를 미국 내에서 생산하겠다는 목표를 뒷받침하며 미 전역에서 9만개 이상의 일자리가 창출될 것이라고 설명했다.

이는 도널드 트럼프 행정부의 반도체 공급망 확충 의욕에 부응하는 행보다. 트럼프 대통령은 임기 말까지 전 세계 반도체의 40%를 미국 내에서 생산하도록 하겠다고 공언하고 있다. 마이크론은 기존에는 미국 내 1700억 달러를 투자할 계획이었다. 이를 트럼프 행정부 출범 이후인 지난해 6월 2000억달러로 상향하더니 이날 다시 500억달러 추가 투자 의향을 밝힌 것이다.

마이크론이 추가 투자 계획을 밝힌 시점이 SK하이닉스의 미 주식예탁증서(ADR) 상장을 하루 앞둔 시점인 것도 눈길을 끈다. 경쟁 기업을 견제하는 의미도 있다는 것이다.