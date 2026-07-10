[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사는 글로벌 럭셔리 메이크업 브랜드 나스(NARS)가 무신사 뷰티에 입점한다고 10일 밝혔다.

무신사 뷰티는 오는 11일부터 ‘왓 메이크스 유 블러쉬(WHAT MAKES YOU BLUSH?)’를 주제로 온라인 쇼케이스를 열고 나스의 신제품 ‘리퀴드 블러쉬’를 공개한다. 무신사에서 먼저 판매하는 단독 컬러도 선보인다.

리퀴드 블러쉬는 나스의 대표 파우더 블러쉬 컬러를 리퀴드 제형으로 재해석한 제품이다. 총 13종으로 출시된다.

무신사 뷰티는 ‘오르가즘 판타지’와 ‘잇시 빗시’ 등 2개 컬러를 약 한 달간 단독 선론칭한다.

온라인 쇼케이스 기간 리퀴드 블러쉬 구매 고객에게는 할인 쿠폰과 핑거 퍼프를 증정한다. 나스 제품 구매 고객에게는 구매 금액에 따라 ‘섹스 어필 파우치’, ‘라이트 리플렉팅 톤 업 베일 미니’ 등 사은품도 선착순 제공한다.

서울 성수동 ‘무신사 메가스토어 성수’에서는 나스 팝업스토어를 운영한다. 무신사 뷰티 관계자는 “무신사의 온·오프라인 통합 경쟁력을 바탕으로 앞으로도 차별화된 고객 경험을 선보일 것”이라고 말했다.