공론장 운영시간 2배 확대... 주민 숙의 강화해 자치계획 결정 온라인·오프라인 사전투표 진행... ‘금천구민 아고라’ 통해 구정 정책 연계

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 최기찬)는 오는 8월 4일부터 29일까지 10개 동 주민센터와 안양천 한내교 수변, 기업시민청 등에서 ‘제9회 2026년 금천구 주민총회’를 순차적으로 개최한다.

주민총회란 주민이 직접 의제를 제안하고 숙의와 공론 과정을 거쳐 자치계획으로 최종 결정하는 대표적인 주민자치회의 공론장이다. 결정된 자치계획은 주민활동지원사업, 주민참여예산사업과 연계해 실제 정책으로 이어질 수 있도록 추진한다.

올해 주민총회는 주민 간 숙의를 강화하는 데 중점을 뒀다. 공론장 운영 시간을 지난해 20분에서 40분으로 두 배 늘려 주민들이 지역 현안을 더욱 깊이 있게 논의할 수 있도록 했다. 또한 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행에 맞춰 1회용품과 생수병 반입을 줄이는 등 친환경 방식으로 주민총회를 운용할 계획이다.

주민 참여를 위해 7월 6일부터 8월 24일까지 동별 사전투표도 진행한다. 금천구청 누리집과 홍보물의 정보무늬(QR코드)를 통한 온라인 투표는 물론, 동 주민센터 상설투표소와 이동투표소에서도 누구나 참여할 수 있다.

금천구 주민총회는 매년 참여율이 꾸준히 상승하고 있다. 지난해에는 2만9662명이 참여해 13.35%의 참여율을 기록했으며, 이는 전년 대배 4.09%p 증가한 수치다. 주민들의 관심과 참여가 높아지면서 주민총회는 지역 문제를 함께 해결하는 대표적인 주민 참여 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

각 동 주민총회에서 결정된 자치계획은 오는 10월 개최 예정인 ‘금천구민 아고라’를 통해 주민들과 다시 공유된다. 동별 논의된 의제와 검토내용 등을 구정 정책으로 연계해 주민 의견이 실제 행정으로 이어질 수 있도록 할 계획이다.

최기찬 금천구청장은 “주민총회는 주민이 지역의 문제를 직접 논의하고 해결책을 만들어 가는 주민 주권의 대표적인 실천 사례”라며 “주민들의 다양한 의견이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 참여와 숙의 중심의 주민자치를 더욱 활성화하겠다”고 말했다.