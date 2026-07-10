[헤럴드경제=도현정 기자] 오는 10일(현지시간) 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 앞둔 SK 하이닉스의 공모가가 주당 149달러로 확정됐다.

블룸버그 통신은 9일(현지시간) SK하이닉스가 공모가를 주당 149달러로 제시했다고 보도한데 이어, 이 가격이 그대로 확정됐다고 전했다. 블룸버그는 SK하이닉스가 논평 요청에 응하지 않았다고 전했다. 공모가는 한국시간 10일 오전 8시에 공시된다.

149달러는 이날 한국 증시에서 거래를 마친 SK하이닉스 보통주 종가인 218만6000원(약 1445달러)를 ADR 기준으로 환산한 가격보다 약 3.1% 높다. 미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 SK하이닉스는 ADR 1억7790만주를 공모했다. ADR 1주가 SK하이닉스 보통주의 10분의 1에 해당한다.

SK하이닉스는 149달러라는 공모가를 통해 약 265억달러(약 40조원)의 자금을 조달할 수 있다. 이는 미국에 상장한 외국 기업으로서는 사상 최대 규모로 꼽힐 전망이다. 과거 중국 IT기업 알리바바의 미 증시에 상장 당시 조달한 자금 규모는 250억달러였다.

블룸버그는 전날에 SK하이닉스 ADR 수요예측에서 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸다고 보도하기도 했다. 총수요는 2000억달러(약 301조원)로, 발행 물량의 절반가량은 상위 10개 계좌에, 전체 물량의 3분의 2가 상위 25개 계좌에 배정된 것으로 전해졌다. 여기에는 글로벌 장기 투자펀드와 기술분야 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 전문 글로벌 투자자 등의 수요가 대거 몰린 것으로 보인다. 글로벌 자산운용사인 베일리 기포드와 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 등이 최대 70억달러 상당의 투자 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.