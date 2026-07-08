인천 미추홀구 용현·학익1블록 도시개발지구에서 ‘시티오씨엘 9단지 오션파크뷰’가 오는 8월 분양을 앞두고 있다.

㈜디씨알이가 시행하고 HDC현대산업개발·현대건설·포스코이앤씨가 시공하는 이 단지는 지하 2층~지상 49층, 9개 동, 총 1,949가구 규모로 조성된다. 전용면적은 59~136㎡로 구성된다.

단지가 들어서는 시티오씨엘은 약 154만㎡ 규모의 용현·학익1블록 도시개발사업으로 조성되는 복합 주거지다. 주거시설과 함께 상업·업무·문화시설, 학교, 공원 등 기반시설이 단계적으로 들어설 계획이다.

입지 여건도 갖췄다. 단지 앞에는 약 37만㎡ 규모의 그랜드파크가 조성될 예정이며, 일부 세대를 제외하면 서해와 공원을 함께 조망할 수 있다.

교통 여건으로는 능해IC를 통해 제2경인고속도로 등을 이용할 수 있으며, 2028년 개통을 목표로 추진 중인 수인분당선 학익역(예정) 이용이 가능할 전망이다. 또한 올해 말 개통 예정인 송도역 인천발 KTX와 2031년 개통을 목표로 추진 중인 GTX-B 노선(청학역 추가 신설 확정)도 예정돼 있다.

교육시설도 계획돼 있다. 단지 인근에는 용현학익2초등학교(2028년 9월 예정), 용현학익중학교(2029년 3월 예정), 고등학교 예정부지가 위치한다. 상업·문화시설이 들어서는 ‘스타오씨엘’도 도보권에 조성될 예정이며, 2028년 준공 예정인 인천뮤지엄파크도 인접해 있다.

단지는 남향 위주로 배치했으며, 4베이 판상형 중심 설계를 적용했다. 전 타입에 드레스룸과 파우더룸을 배치했고, 일부 타입에는 알파룸과 팬트리 등을 적용했다.

커뮤니티 시설로는 피트니스, 실내체육관, 골프연습장, 사우나를 비롯해 스터디라운지, 프라이빗 독서실, 키즈라운지, 어린이집, 오브제 카페, 시니어라운지 등이 계획돼 있다.

분양 관계자는 “‘시티오씨엘 9단지 오션파크뷰’는 시티오씨엘 내 지상 최고 49층 규모로 조성되는 단지”라며 “그랜드파크와 생활 인프라, 교통망 등을 함께 이용할 수 있는 입지를 갖춘 것이 특징”이라고 말했다.

한편 견본주택은 인천광역시 미추홀구 아암대로 일원에 마련될 예정이다.