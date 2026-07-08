2027학년도 수시 전략 설명회 22일 개최... 입시 전문가가 전하는 합격 전략 공개

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 김동욱)가 2027학년도 대입 수시 모집 원서접수를 앞두고 오는 7월 22일 오후 6시 30분 도봉구청 2층 선인봉홀에서 2027학년도 대입 수시 전략 설명회를 개최한다.

이번 설명회에는 채널A의 인기 교육 예능 프로그램 ‘공부를 부탁해 티처스’에 출연해 날카로운 분석으로 큰 화제를 모은 메가스터디 입시 전략연구소 김창식 소장이 강사로 나선다.

앞서 타 자치구 등에서 입시설명회를 성공적으로 이끌며 학부모들의 전폭적인 신뢰를 얻은 김 소장은 이날 ‘2027학년도 수시전형의 이해와 대비’를 주제로 핵심 노하우를 아낌없이 전수할 예정이다.

신청은 7월 8일 오전 9시부터 도봉구 누리집(인터넷 접수·예약)에서 가능하며 선착순 250명까지 모집한다.

8월에는 수시전형 지원을 위해 도봉구 거주 또는 학교에 재학 중인 고등학생 3학년(N수생 및 학교 밖 청소년 포함) 70명을 대상으로 매주 화·목 오전 10시부터 오후 8시까지 맞춤형 1:1 컨설팅을 진행한다. 7월 17일까지 도봉구 누리집으로 신청 가능하며 선착순으로 접수를 마감한다.

김동욱 도봉구청장은 “수험생에게 여름방학은 입시 전략을 점검하고 진로를 구체화하기에 가장 중요한 시기”라며 ”이번 설명회와 맞춤형 상담이 급변하는 입시 환경 속에서 수험생이 진로의 방향을 잡는 실질적인 도움이 되길 바란다“고 말했다.