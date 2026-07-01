연령의 경계를 허문 하이엔드 주거 모델 ‘파크로쉬 서울원’이 청약에서 평균 5.8대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다.

IPARK현대산업개발에 따르면 지난 6월 29일부터 30일까지 진행한 청약 접수 결과, 총 768가구 모집에 4,469건이 접수돼 평균 5.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 70㎡(2군) 타입에서 나왔다. 36가구 모집에 739건이 접수되며 최고 20.5대 1의 경쟁률을 기록했으며, 청약을 진행한 모든 타입에서 모집 가구 수를 크게 웃도는 접수가 이뤄졌다.

이번 흥행은 기존 고급 시니어 레지던스와 달리 연령 제한 없이 다양한 세대가 하이엔드 주거 서비스를 누릴 수 있는 새로운 주거 모델이라는 점이 주요 요인으로 분석된다. 웰니스 라이프를 추구하는 젊은 고소득층부터 중장년 자산가까지 폭넓은 수요층을 흡수하며 높은 청약 경쟁률로 이어졌다는 평가다.

분양 관계자는 “서울 강북권 최대 규모 도시개발사업인 ‘서울원’ 안에서 파크로쉬만의 웰니스 케어와 5성급 호텔 운영 노하우를 담은 컨시어지 서비스, 전문 의료기관과 연계한 메디컬 서비스까지 함께 제공된다는 점이 수요자들에게 높은 호응을 얻었다”며 “특히 특정 연령에 국한되지 않고 다양한 세대가 함께 웰니스 라이프를 누릴 수 있다는 점이 자산가들의 관심을 이끌었다”고 말했다.

파크로쉬 서울원은 지하 3층~지상 49층, 2개 동, 전용면적 70~80㎡, 총 768가구 규모로 조성된다. 강원도 정선의 ‘파크로쉬 리조트앤웰니스’가 추구하는 슬로우 라이프 철학을 도심 주거공간에 접목해 단순한 주거를 넘어 웰니스 라이프를 제공하는 하이엔드 주거상품이다.

차별화된 서비스도 강점이다. 파크하얏트 서울과 안다즈 서울 강남 등 5성급 호텔 운영 노하우를 기반으로 한 호텔식 컨시어지 서비스와 고메드 갤러리아의 식음 서비스를 제공하며, 프리미엄 피트니스 브랜드 ‘초이스바이반트’를 통해 헬스·수영·골프 등 맞춤형 헬스케어 프로그램도 운영된다. 또한 자산관리와 상속·증여 컨설팅 등 금융 솔루션 서비스도 제공한다.

서울아산병원, 노원을지대학교병원과의 협약을 통한 프리미엄 의료 지원 서비스도 마련된다. 신속한 진료 연계와 응급 대응은 물론 단지 내 스마트 헬스케어 시스템을 통해 혈압, 신체 균형 등 건강지표를 실시간으로 분석하고 전문가 상담까지 받을 수 있다. 이와 함께 IPARK리조트, 호텔IPARK, 아이파크몰 프리미엄 멤버십과 한화리조트 할인 등 다양한 제휴 혜택도 제공된다.

약 1만3,000㎡ 규모의 커뮤니티 시설도 눈길을 끈다. 세대당 약 17㎡ 규모의 커뮤니티 공간에는 카페테리아, 프라이빗 다이닝룸, 루프탑 테라스, 웰니스 요가존, 피트니스, 스포츠라운지, 오픈 라이브러리 등 다양한 시설이 들어선다.

조경 역시 단지 앞 숲길과 단지 내 약 1㎞ 산책로, 경춘선 숲길까지 이어지는 녹지축을 중심으로 패밀리가든, 로쉬가든, 워터가든, 어반팜 등 다양한 테마 공간을 조성해 도심 속에서도 자연을 가까이 누릴 수 있도록 했다.

주거 안정성과 금융 혜택도 갖췄다. 최대 10년간 안정적으로 거주할 수 있으며, 주택도시보증공사(HUG) 보증 가입을 통해 보증금 반환 안정성을 확보했다. 또한 계약금 5%(1차 1,000만원 정액제)와 중도금 무이자 혜택을 제공해 초기 자금 부담도 낮췄다.

한편 파크로쉬 서울원 갤러리는 서울시 노원구 마들로1길 일원에 마련돼 있으며, 당첨자는 7월 3일 발표된다. 정당계약은 7월 7일부터 9일까지 진행되며, 입주는 2028년 7월 예정이다.