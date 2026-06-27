로드리게스 정치적 위기 확산
정부 재난 대응 부실 논란
[헤럴드경제=안세연 기자] 베네수엘라를 강타한 대형 지진이 니콜라스 마두로 정권 붕괴 후 권력을 잡은 델시 로드리게스 임시 대통령을 정치적 위기 상황에 놓았다는 분석이 나오고 있다.
월스트리트저널(WSJ)은 26일(현지시간) 미국의 지원 아래 베네수엘라를 이끄는 로드리게스 정권이 재난 대응 능력을 보여주지 못한다면 정치적 위기에 처하게 될 것이라고 보도했다.
실제 정부의 재난 대응이 제대로 이뤄지지 못하고 있다는 주민들의 불만이 쏟아지고 있다. 수 년간의 경제 붕괴와 부패로 군과 민방위 조직, 응급 구조체계가 크게 약화한 영향이다.
피해가 집중된 라과이라와 카티아 라 마르 등에서는 구조대보다 주민들이 먼저 맨손으로 잔해를 파헤쳐 생존자를 구조하는 장면이 이어졌다.
주민들은 오토바이와 승용차를 이용해 부상자를 병원으로 옮겼다. 중장비 부족으로 콘크리트 잔해 아래 갇힌 가족을 구하지 못한 채 구조 장비만 기다리는 사례도 잇따랐다.
피해가 가장 큰 라과이라의 한 병원은 수돗물 공급이 끊기면서 의료진이 생리식염수와 비축된 물로 손을 씻고 피가 묻은 바닥을 청소해야 하는 상황인 것으로 전해졌다.
로드리게스 대통령은 피해 지역에 군대를 투입하겠다고 발표했다. 하지만 군 병력은 현장에서 구조 작업보다는 교통 통제와 치안 유지에 집중하는 것으로 전해졌다.
야권 지도자인 마리아 코리나 마차도는 “정권의 긴급 대응 능력이 사실상 마비됐다”며 “아직도 구조의 손길이 닿지 않는 지역이 많다”고 비판했다.
notstrong@heraldcorp.com