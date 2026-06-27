“예측가능한 기업 환경 조성 위해 노력”

[헤럴드경제=안세연 기자] 김진아 외교부 2차관이 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 ‘제2차 팍스 실리카 서밋’에 참석해 인공지능 및 반도체 공급망 협력 방안을 논의했다고 외교부가 27일 밝혔다.

팍스 실리카는 지난해 12월 미국 국무부 주도로 출범한 AI 공급망 협의체다. 한국을 비롯해 호주, 핀란드, 인도, 일본, 영국 등 24개 회원국이 참여하고 있다.

지난 25일 열린 민간합동회의에서는 AI 혁신 생태계 조성을 위한 정부와 산업계 간 협력 방안이 논의됐다. 26일 개최된 정부 간 회의에서는 AI 혁신을 뒷받침하기 위한 정책 환경 조성에 중점을 두고 공정경쟁 및 혁신 친화적 정책 등이 의제로 올랐다.

김 차관은 반도체 공급망 세션에서 선도발언을 통해 국내 반도체 육성 전략을 소개했다.

그는 “반도체 공급망 회복력은 개별 국가의 노력으로 달성할 수 없는 공동의 과제인 만큼 회원국들이 안정적이고 예측가능한 기업 환경 조성을 위해 함께 노력해가자”고 제안했다.

아울러 지난 2월 발표된 ‘AI 액션플랜’의 주요 내용도 설명했다. 한국이 AI 가치사슬 전반에서 혁신 친화적인 글로벌 환경 조성에 기여해나갈 의지를 표명했다.

참여국들은 혁신 친화적 제도 구축과 에너지, 핵심 광물, 전문인력, 반도체 등 AI 분야 협력 심화, 아울러 민간 분야에서의 협력 촉진 등을 우선순위로 상호 협력 의지를 담았다.

이날 ‘AI 기회 파트너십에 관한 공동성명’을 채택했다.