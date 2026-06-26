지역난방안전과 스마트 열수송 운영 혁신 기술 개발 협력협약...IoT 기반 상시 모니터링 구축, 휴먼에러 줄이고 예방 중심 안전관리 실현

[헤럴드경제=박종일 선임기자]시민들에게 안정적으로 열에너지를 공급하는 핵심 인프라인 열수송관의 안전관리는 그동안 현장점검과 전문인력의 경험을 기반으로 운영되어 왔다. 그러나 최근에는 보다 안전하고 효율적으로 운영하기 위해 디지털 기술을 접목한 스마트 안전관리 체계 구축의 중요성이 커지고 있다.

이에 서울에너지공사는 열수송관 안전관리에 IoT 기반 기술을 접목하고, 상시 모니터링 체계를 구축해 현장과 인력 중심의 점검 방식을 보완하는 예방 중심 안전관리 기술 개발에 나선다고 밝혔다.

서울에너지공사(사장 황보연)와 지역난방안전 주식회사(대표 박영진)는 25일 스마트 열수송 운영 혁신 기술 개발 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 협약식은 곽승신 서울에너지공사 집단에너지본부장과 박영진 지역난방안전 대표이사가 참석한 가운데 진행됐다.

이번 협약은 노후화·지중화된 열수송관의 이상 징후를 조기에 감지하고 데이터 기반의 상시 모니터링 체계를 구축하기 위한 공동 시범사업이다. 두 기관은 단순 기술 교류를 넘어 실제 현장 실증과 상용화 가능성 검증까지 협력 범위를 확대해 지역난방 열수송 설비의 운영 효율화와 안전성 강화를 위한 혁신 기술을 공동 개발·실증할 계획이다.

협력 주요 내용은 ▷드론을 활용한 열수송관 열화상 진단 ▷IoT 기반 다채널 열수송관 감시장치 설치 ▷열사용시설 스마트 진단 플랫폼 구축 ▷청음을 활용한 IoT 기반 상시 모니터링 기술 연구개발 등이다.

협약에 따라 지역난방안전이 자체 개발한 ‘열수송관 누수 감시용 단말기’를 서울에너지공사의 열수송관에 적용할 계획이다. 해당 장비는 열수송관의 센서선과 피드선에 연결돼 누수 여부를 감지하고, 감지된 데이터를 무선으로 서버에 전송하는 IoT 기반 감시장치다.

이는 방수·방진 성능과 내진동 구조를 갖췄으며, 단자대 일체형 설계와 충전식 내장 배터리를 적용해 외부 습기 유입을 차단하는 등 열수송관 현장 환경에 적합하도록 설계됐다.

특히, 이 장비는 단순한 누수 감지 기능을 넘어 배관의 온도·압력·유량 데이터를 실시간으로 수집·축적한다. 축적된 데이터는 AI 학습을 통해 배관의 건전성을 평가하고 손상 위험을 사전에 예측하는 데 활용될 예정으로, 기존 사후 대응 중심의 관리에서 예방 중심의 스마트 안전관리 체계로 전환하는 기반이 될 것으로 기대된다.

서울에너지공사는 혁신 기술 실증을 위한 시범단지와 대상 구간을 선정하고 현장 지원과 함께 열수송관 도면, 취약구간 이력 등 설비 진단에 필요한 기초 데이터를 제공한다. 또한 열사용시설의 스마트 운영 혁신 기술 개발을 위한 대상 시설 지정과 행정 지원, 청음 기반 IoT 상시 모니터링 기술 연구를 위한 운영 정보 공유 및 기술 자문도 함께 수행할 예정이다.

이번 협약을 통해 구축되는 IoT 기반 상시 모니터링 기술은 기존 현장 점검의 한계를 보완하고 설비 상태를 보다 신속하고 체계적으로 확인할 수 있도록 지원함으로써 휴먼에러를 줄이고 예방 중심의 안전관리 체계 구축은 물론 안정적인 열공급과 시민 안전 확보에도 기여할 것으로 내다봤다.

곽승신 서울에너지공사 집단에너지본부장은 “현장과 인력 중심의 열수송 시설 점검 방식에서 벗어나 IoT·AI 기반의 혁신 기술을 활용한 고도화된 점검체계 구축이 필요하다”며 “이번 협약이 형식적인 협력에 그치지 않고 실질적인 사업 성과로 이어져 서울 시민의 안전과 안정적인 열공급 실현에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

서울에너지공사는 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업, 신재생에너지 보급·확대, 에너지복지 실현 등을 통해 서울시 에너지 자립을 선도하고 있는 지방공기업이다.