빗나간 경우의 수…韓 32강 진출 확률 ‘뚝’ 조 3위 중 6위…주말동안 남은 경기에 달려

[헤럴드경제=손미정 기자] 26일(현지시간) 치러진 2026 북중미 월드컵 E조와 F조, 그리고 D조 조별리그 경기에서 한국이 희망을 걸었던 경우의 수가 일제히 날아갔다. 탈락이 기정 사실화됐던 에콰도르가 조 1위 독일에 깜짝 역전승을 거두며 32강을 확정지었고(E조), 스웨덴은 일본과 무승부 경기를 펼쳤으며(F조), 호주와 파라과이는 ‘무승부’ 경기로 나란히 토너먼트행 티켓을 손에 쥐었다(D조).

12개의 조 3위 팀 중 상위 8개 팀에게 주어지는 ‘와일드카드’ 경쟁에서 한국의 뒤엔 이제 두 팀만 남아있다. 이젠 정말 ‘벼랑 끝’이다.

한국의 32강 진출 전망도 어두워지고 있다. 통계업체 옵타, 스포츠 전문매체 디 애슬래틱 등에 따르면 당초 어제(25일) 남아공전 이후까지만해도 90%에 가까웠던 한국의 토너먼트 진출 확률은 50~60%까지 줄어든 상태다. 26일 오후 기준 옵타가 슈퍼컴퓨터로 예측한 한국의 32강 확률은 54%에 불과하다.

한국은 1승2패로 승점 3점, 골득실 -1을 기록하고 있다. 조 3위 팀 중 6위 기록이다. 밑에는 아직 경기를 치르지 않은 팀들이 다수 포진해있다. 최종전 결과에 따라 언제든지 더 밑으로 밀릴 수 있는 상황이다. 가장 좋은 시나리오는 남은 조의 3위 팀들이 승점 3점을 넘기지 못하는 것이다.

당장 내일(27일) 열리는 H조 스페인-우루과이, 카보베르데-사우디전에서는 승점 4점으로 조 1위에 올라있는 스페인이 승점 2점의 우루과이를 꺾는 시나리오가 가장 좋다. 이 경우 마찬가지로 승점 2점인 카보베르데가 사우디를 이기더라도 3위 팀은 승점 이하에 그치기 때문에 한국이 앞선다. 만에 하나 우르과이가 이기고, 카보베르데가 승점 4점 이상으로 조별리그 결승선을 통과하면 위험하다.

이어 열리는 G조에서는 이집트-이란, 벨기에-뉴질랜드 경기가 열린다. 현재 G조는 이집트가 승점 4점으로 1위에 올라있고, 이란과 벨기에가 승점 2점으로 중위권 경쟁을 하고 있다. 한국의 입장에서는 이집트가 이란에게 승리하게 되면, 나머지 경기 결과와 무관하게 H조 상황과 마찬가지로 조 3위보다 앞서게 된다.

28일 치러지는 L조의 경기도 눈여겨 봐야한다. 현재 조 3위는 승점 3점, 골득실 -1의 크로아티아다. 역시나 좋은 것은 승점 4점이 가나가 크로아티아를 잡아주는 것이다. 이 경우 크로아티아는 골득실 면에서 한국보다 밀린다.

J조 경기에서는 알제리-오스트리아 경기가 주목된다. 두 팀은 호주-파라과이와 마찬가지로 1승1패, 승점 3점을 기록하고 있다. 골득실 0인 오스트리아가 2위, 알제리가 골득실 -2로 현재 조 3위다. 이 경기에서 오스트리아가 이기면 3위 알제리의 탈락이 확정된다. 한국으로서 가장 바라지 않는 시나리오는 무승부 경기로 두 팀 모두 승점 4점이 되서 32강 진출을 확정 짓는 것이다.

K조에서는 조 3위 콩고민주공화국이 우즈베키스탄과 최종전을 치른다. 콩고가 승점 1점만을 얻은 상태이기 때문에, 우즈베키스탄이 승리하거나, 무승부로 끝나서 콩고가 승점을 유지하는 것이 가장 좋다.