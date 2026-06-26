“홍명보, 명장병 걸려서 손흥민 뺐다”…김영광, 홍명보 ‘경질’ 주장

[헤럴드경제=장연주 기자] 한국 축구대표팀이 남아프리카공화국에 충격패를 당한 가운데, 전 축구선수 김영광이 대한민국 축구대표팀 홍명보 감독의 경기 운영을 강하게 비판했다. 한국은 25일 멕시코 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국에 0대 1로 패했다. 이날 김영광은 채널 ‘나 김영광이오’ 생방송에서 팬들과 소통하던 중 “어떻게 생각하냐”는 한 누리꾼의 질문에 “전적으로 감독 책임이다. 이건 확실하다”고 밝혔다. 김영광은 이어 “처음 베스트 멤버부터 문제가 있었고, 그 다음에 교체에 대한 것도 변수를 생각했어야 했다”며 “수비수가 분명히 부상을 당할 수 있다는 것도 생각을 했어야 하는데, 그런데 그런 것들을 다 놓쳤다. 시작부터 꼬였다”고 비판했다. 특히 김영광은 손흥민의 선발 제외를 언급하면서 “왜 갑자기 명장병에 걸리셔서 흥민이를 베스트로 쓰지도 않고 왜 그랬을까? 나 이해가 안가네. 진짜 뺀 이유가 궁금하다. 왜 선발 명단에