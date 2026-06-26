[헤럴드경제=민상식 기자] 법원 “김건희, 세한도 복제품 수수도 이배용 인사청탁 명목”
법원 “김건희, 2000만원대 그라프 귀걸이도 청탁 대가 수수”
법원 “김건희, 국가교육위원장 임명청탁 대가 금거북이 수수”
mss@heraldcorp.com
입력 2026-06-26 14:35:36 수정 2026-06-26 14:37:33
헤럴드경제 검색 선호 매체 추가
영문번역
[헤럴드경제=민상식 기자] 법원 “김건희, 세한도 복제품 수수도 이배용 인사청탁 명목”
법원 “김건희, 2000만원대 그라프 귀걸이도 청탁 대가 수수”
법원 “김건희, 국가교육위원장 임명청탁 대가 금거북이 수수”
“대출 더 어려워진대”…가압류 걸린 집에도 매수자 줄 선다 [부동산360]
정부의 가계대출 관리 강화 기조에 맞춰 은행들이 주택담보대출 한도를 제한하기 시작하면서, 서울의 ‘15억 미만’ 중저가 아파트 시장의 막판 수요가 몰리고 있으며, 1금융권은 물론, 2금융권의 대출 한도도 소진되고 있어 6억원 최고 한도의 주담대를 받아 집을 사려는 이들의 움직임이 가빠지고 있다.
“홍명보, 명장병 걸려서 손흥민 뺐다”…김영광, 홍명보 ‘경질’ 주장
[헤럴드경제=장연주 기자] 한국 축구대표팀이 남아프리카공화국에 충격패를 당한 가운데, 전 축구선수 김영광이 대한민국 축구대표팀 홍명보 감독의 경기 운영을 강하게 비판했다. 한국은 25일 멕시코 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국에 0대 1로 패했다. 이날 김영광은 채널 ‘나 김영광이오’ 생방송에서 팬들과 소통하던 중 “어떻게 생각하냐”는 한 누리꾼의 질문에 “전적으로 감독 책임이다. 이건 확실하다”고 밝혔다. 김영광은 이어 “처음 베스트 멤버부터 문제가 있었고, 그 다음에 교체에 대한 것도 변수를 생각했어야 했다”며 “수비수가 분명히 부상을 당할 수 있다는 것도 생각을 했어야 하는데, 그런데 그런 것들을 다 놓쳤다. 시작부터 꼬였다”고 비판했다. 특히 김영광은 손흥민의 선발 제외를 언급하면서 “왜 갑자기 명장병에 걸리셔서 흥민이를 베스트로 쓰지도 않고 왜 그랬을까? 나 이해가 안가네. 진짜 뺀 이유가 궁금하다. 왜 선발 명단에
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.