[헤럴드경제=민상식 기자] 법원 “김건희, 세한도 복제품 수수도 이배용 인사청탁 명목”

법원 “김건희, 2000만원대 그라프 귀걸이도 청탁 대가 수수”

법원 “김건희, 국가교육위원장 임명청탁 대가 금거북이 수수”


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