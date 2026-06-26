비대면 자동차 명의이전 플랫폼과 협력

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국도로공사는 올해 6월부터 온라인으로 중고차 소유권 이전 시 하이패스 단말기 명의변경을 애플리케이션(앱)에서 동시에 처리할 수 있는 서비스를 시행한다고 26일 밝혔다.

그동안 중고차 구매자는 차량 소유권 이전 후 하이패스 단말기 명의 변경을 위해 톨게이트, 단말기 판매점, 한국도로공사 홈페이지 등을 별도로 방문해 고객정보를 변경해야 하는 불편이 있었다.

한국도로공사는 하이패스 고객정보를 기반으로 통행료 미납 안내 등 다양한 교통안전 서비스를 제공한다. 명의변경이 누락 되면 새 소유자는 미납 사실을 제때 통보받지 못해 부가통행료로 이어지거나, 이전 소유자에게 미납 고지서가 발송되는 문제가 발생할 수 있다.

신차의 경우 대부분 하이패스 단말기가 등록되어 출고되나, 중고차의 경우 차량 명의이전 시 하이패스 단말기 명의변경 비율이 명의이전 차량 대수의 10%에도 미치지 못하는 실정이다.

실제 2025년 기준 등록된중고차 391만대 중 단말기 명의변경 대수는 34만대로 8.7%뿐인 것으로 집계됐다.

하지만 이번 서비스 도입으로 비대면 자동차 명의이전 플랫폼인 ‘카방’과 시스템을 연계해, 카방 앱에서 소유권 이전 등록과 함께 하이패스 단말기 명의변경을 한 번에 처리할 수 있다. 명의변경은 고객의 사전동의를 거쳐 진행되며 개인정보는 암호화해 안전하게 관리 된다.

이와 더불어 한국도로공사는 현대·기아 인증 중고차, 케이카(K Car), KB차차차 등 중고차 거래 플랫폼과 하이패스 명의이전 연계 시스템을 구축 완료했으며, 엔카(Encar)와도 협약을 통해 시스템 연계를 준비 중이다.

한국도로공사 관계자는 “이번 시스템 연계로 중고차 구매자는 카방 앱에서 동의 한번 만으로 하이패스 단말기 명의변경까지 자동으로 완료 된다”며 “앞으로도 국민이 따로 챙기지 않아도 되도록 불편함을 먼저 살피고 없애는 편리한 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.