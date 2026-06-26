[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 8·17 전국당원대회를 앞두고 전당대회 준비위원장으로 이학영 의원, 선거관리위원장으로 소병훈 의원을 선임했다.

강준현 민주당 수석대변인은 26일 국회에서 열린 최고위원회의 중 기자들과 만나 이 의원을 전준위원장으로, 소병훈 의원을 선거관리위원장으로 선임하는 안건을 당무위원회에 부의하기로 의결했다고 밝혔다.

강 수석대변인은 “전준위 구성이 끝나고 사보임이 있으면 당무위를 열 수 없어서 최고위에 위임을 요청하는 안을 의결했다”고 말했다.

이어 강 수석대변인은 시도당 선관위를 설치하고 구성하는 안건을 최고위에서 의결했다고 밝혔다.

아울러 정책위원회 수석 부의장이던 유동수 의원을 사무총장으로 선임하는 안건도 의결됐다고 전했다. 조승래 전 사무총장은 정청래 전 민주당 대표가 사퇴와 함께 물러났다. 강 수석대변인은 “지금 정무위 당직자는 전당대회까지만 하게 돼 있다“고 했다.

전준위원장 선임 등 안건을 다루는 당무위원회는 다음 주 열릴 예정이다. 강 수석대변인은 “나머지는 주말에 구성해서 다음 주 당무위 때 의결될 것이다. 소 의원과 이 의원이 인적 구성을 주도하고 추천을 받는다”고 말했다.