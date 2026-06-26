[헤럴드경제=손미정 기자] 2026 북중미 월드컵 32강의 문턱에서 자력 진출에 실패한 홍명보호가 베이스캠프서 ‘기다림의 시간’을 보낸다. 조별리그 최종전 후 회복 훈련에 나선 대표팀은 짧은 회복 기간 후 32강 가능성을 위한 전열 정비에 나설 것으로 보인다.

남아프리카공화국에 충격패 한 축구 대표팀은 26일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 회복 훈련에 나섰다.

전날 경기 후 늦은 밤 전세기로 이동한 선수들은 그라운드로 나와 러닝으로 가볍게 몸을 푼 뒤 회복조와 훈련조로 나눴다.

대표팀은 남아공전에서의 패배로 A조 3위(승점 3)으로 조별리그를 마무리 한 상태다. 32강 진출 여부는 정해지지 않은 상태로, 남아 있는 조별리그 결과에 따라 토너먼트 진출이 정해진다. 약 70~80%의 확률로 32강 진출이 유력하게 점쳐지고는 있지만, 장담할 수는 없는 상황이다.

‘역대급 졸전’이라는 혹평과 함께 32강 자력 진출에 실패한 대표팀은 다소 가라앉은 분위기에서 회복 훈련에 돌입했다.

취재진에게 공개된 초반 30분가량의 시간 동안 선수들은 실내에서 사이클을 비롯한 회복 운동을 따로 하거나, 그라운드에서 볼 돌리기와 짧은 패스 훈련 등을 진행했다. 선수들은 대체로 고개를 숙이거나 굳은 표정으로 무겁게 그라운드로 발걸음을 옮겼으나, 몸이 풀릴수록 조금씩 활기를 되찾는 모습이었다.

홍명보호는 32강에 들면 오는 30일 미국 보스턴에서 E조 1위 독일과 만나거나, 다음 달 2일 미국 시애틀에서 아직 정해지지 않은 G조 1위 팀과 경기하게 된다. G조 상대의 경우 이집트·이란·벨기에가 모두 가능성이있다.

이날 훈련장에서 만난 홍명보 감독은 “다음 경기를 할 수 있을지 없을지 모르겠지만, 일단 잘 준비하는 자세로 여기서 며칠을 보내야 할 것 같다”고 말했다.

홍 감독은 “선수들이 정신적으로나 육체적으로나 내일까지도 아마 좀 피곤할 것”이라면서 “오늘과 내일은 선수들도 저도 회복하며 다음에 어떻게 할지 준비하겠다”고 밝혔다.