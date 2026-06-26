수시 전형 주요 포인트와 대비 전략 등 다뤄...‘서대문 진로진학지원센터’ 통해 ‘수시 1:1 집중 상당’도

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구가 2027학년도 대학 입시를 준비하는 지역 내 수험생과 학부모를 대상으로 ‘대입 수시 합격 전략 설명회’를 개최한다.

7월 11일 오후 2시부터 4시까지 서대문구청 6층 대강당에서 진행되며 300명이 들을 수 있다.

공교육 진로 진학 전문가인 배영준 보성고등학교 교사가 1부 ‘2027학년도 수시 전형 주요 포인트와 대비 전략’, 2부 ‘나만의 합격 승부처 찾기’를 통해 수험생들이 꼭 알아야 할 내용을 상세하게 전한다.

구는 아울러 수험생 개개인의 맞춤형 진학 설계를 지원하기 위해 7월 7일부터 9월 11일까지 ‘서대문 진로진학지원센터’(수색로 43)에서 관내 수험생과 학부모를 위한 ‘대입 수시 1:1 집중 상담’을 진행한다.

입시 전문가가 학생부와 모의고사 성적을 종합 분석해 지원 가능 대학을 찾고 수시 6회 지원 전략 수립과 맞춤형 진학 설계를 지원한다.

구 관계자는 “대입 수시 입학을 위해서는 정확한 정보와 체계적인 전략 수립이 무엇보다 중요한 만큼 이번 설명회와 집중 상담이 합리적인 진학 설계에 실질적 도움이 되길 바란다”고 말했다.

설명회는 서대문구청 홈페이지 공지사항(‘신청 바로가기’ 클릭)을 통해, 집중 상담은 서대문 진로진학지원센터 홈페이지를 통해 모두 무료로 신청할 수 있다.