[헤럴드경제=강승연 기자] 신성통상의 아동복 브랜드 탑텐키즈(TOPTEN KIDS)는 물놀이와 야외 활동에서 모두 입을 수 있는 ‘실용형 키즈 서머룩’으로 여름철 도심 물놀이 수요를 공략한다고 26일 밝혔다.

최근 한강 수영장, 공원 물놀이장 등 생활권 내 도심형 물놀이 시설이 잇따라 개장하면서 키즈 패션 역시 물놀이 전용 아이템보다 일상복으로도 활용 가능한 ‘하이브리드형 서머룩’이 주목받고 있다.

탑텐키즈는 이날 공개한 실용형 키즈 서머룩 화보를 통해 기능성 소재부터 타슬란, 크링클 등 여름철 활용도가 높은 시원한 소재까지 다양한 제품을 선보였다.

대표 제품인 ‘에슬레틱 퀵드라이 그래픽 티셔츠’는 활동량이 많은 아이들을 위한 기능성 데일리 티셔츠다. 신축성과 회복력을 갖춘 소재와 흡습속건 기능을 갖췄다.

또다른 주력 제품인 ‘타슬란 쇼츠’는 내구성이 좋은 타슬란 소재로 제작해 물놀이와 일상 착용이 모두 가능한 워터 겸용 반바지다.

이밖에도 물놀이와 데일리룩으로 모두 활용할 수 있는 ‘코튼 이지 쇼츠’, ‘코튼 슬럽 티셔츠’, ‘쿄니 크링클 세트(여아)’ 등이 있다.

신성통상 탑텐키즈 관계자는 “키즈웨어가 물놀이뿐 아니라 다양한 야외 활동까지 아우르는 방향으로 변화하고 있다”며 “기능성과 데일리 활용도를 갖춘 여름 상품을 지속 확대할 계획”이라고 말했다.