일본 2점차 이상 승리 시 韓 조 3위 순위 ↑

[헤럴드경제=손미정 기자] 26일(현지시간) 오전 FIFA 2026 북중미 월드컵 F조 최종전이 치러지고 있는 가운데, 일본과 스웨덴의 경기 결과가 한국의 32강 진출을 위한 핵심 ‘경우의 수’가 됐다. 이번 만큼은 일본을 응원해야한다.

현재 F조에서는 튀니지가 2패로 탈락이 확정된 가운데 네덜란드와 일본(이상 1승1무)이 선두 경쟁을 벌이고 있다. 3위 스웨덴이 1승1패(6득점 6실점)로 한국과 같은 승점 3점을 기록 중이지만 골 득실(0)에서 앞서고 있어 32강 진출 가능성이 매우 높다.

지난 25일 남아프리카공화국에 ‘충격패’를 당한 한국은 승점 3점, 골득실 -1로 남아 있는 조별리그의 결과에 따라 토너먼트 진출이 된다. 만약 이날 최종전에서 일본이 스웨덴을 2골 차 이상으로 이긴다면 한국은 골 득실로 스웨덴에 앞서며 32강행에 ‘청신호’가 켜진다.

월드컵 역사상 최다인 48개 참가국은 12개 조로 나뉘어 조별리그를 벌이며 조 1, 2위를 차지한 24개국과 조 3위 나라 중 상위 8개 나라가 32강 토너먼트에 진출한다.

현재로서 경기 자체는 일본이 우세한 것으로 예상된다. 축구 통계 사이트 옵타에 따르면 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션 결과 F조 최종전에서 일본의 승리 확률은 52.7%, 스웨덴 승리 확률은 22.2%로 예측됐다.

만약 일본이 이날 경기에서 이기거나 무승부를 기록하면, 지난 2002년 한일월드컵 이후 두 번째로 월드컵 조별리그 무배 기록을 쓰게 된다.