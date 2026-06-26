[헤럴드경제=이원율 기자]남아프리카공화국이 25일(현지시간) 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 한국과 맞서 1-0으로 승리, 사상 첫 월드컵 토너먼트행 티켓을 쥔 데 대해 현지 매체들은 들뜬 마음을 보였다.

남아공 현지 매체 뉴스24는 멕시코전 패배, 체코전 무승부, 한국전 승리로 이어지는 자국 대표팀의 이번 월드컵 조별리그 흐름에 대해 “할리우드 대작 영화에 어울리는 각본”이라고 평가했다고 연합뉴스는 전했다.

멕시코전에서 패했지만, 체코전에서 다시 희망의 불씨를 지폈고, 한국전에서 이를 활활 타오르게 해 기적을 완성했다는 ‘서사’가 만들어진 것이다.

이겨야만 32강에 오를 수 있었던 남아공은 한국전에서 날카로운 역습을 보여 승리를 거머쥐었다.

또 다른 현지 매체 IOL은 “남아공 대표팀이 이 정도의 흥분과 환희를 맛본 건 1996년 아프리카 네이션스 우승 이후 처음”이라고 저냈다.

남아공 축구 대표팀을 이끈 74세 휴로 브로스 대표팀 감독를 놓곤 영화 ‘밀리언 달러 베이비’에서 지도자를 연기한 클린트 이스트우드를 소환하기도 했다. IOL의 한 기자는 칼럼에서 시릴 라마포사 남아공 대통령을 언급, “조심하라 시릴, ‘대통령은 휴고 브로스’라는 외침이 더욱 커진다고 해도 놀랄 일이 아니다”라고 썼다.

매체들은 남아공 대표팀이 응원전 열세에도 승리를 거둔 점도 주목했다.

뉴스24는 이날 몬테레이에 거주하는 대규모 한국 교민들이 경기장을 채웠다며 “그 상황은 희망이 보이지 않았다”며 “남아공이 순환 정전을 겪을 때보다 더 암울했다”고 해다.

남아공 정부는 축하 성명도 냈다. “남아공에 자부심을 안겨주는 순간”이라며 “국내외 남아공 국민에게 희망과 기대를 안겨줬으며, 남아공의 축구 재능을 세계에 알렸다”는 내용이었다.

브로스 감독 “한국은 예상한대로였다”

승장 브로스 감독은 홍명보호에 승리할 수 있었던 원인으로 전술을 언급했다.

브로스 감독은 경기 후 기자회견에서 “오늘 한국은 예상한 대로였다”며 “스피드가 있는 팀이고, 많이 뛰며 수비 뒤 공간을 찾으려고 한다는 것을 알고 있었다”고 말했다고 연합뉴스는 보도했다.

그러면서 “좋은 분석관을 두는 게 항상 중요하다”며 한국에 대한 전력 분석도 충분히 이뤄졌다는 점을 시사했다.

브로스 감독은 “한국이 공을 가졌을 때 모든 공간을 커버하는 데 성공했다”며 “반면 우리가 공을 가졌을 때는 위협적이었다. 우리에게는 빠른 선수들이 있고, 선수들 사이로 패스를 연결할 수 있는 선수도 있었다. 그게 이긴 이유”라고 했다.

브로스 감독은 “실점 후 한국이 동점을 노리며 절박해졌지만, 우리가 좋은 포지션을 잡아 한국에 정말 위협적인 장면이 거의 없었다”고 했다.

한국 기자가 한국 선수들이 이전 두 경기에서보다 몸이 훨씬 무거워보였다고 하자 브로스 감독은 “(우리가 이긴 것은)우리가 공을 가졌을 때와 한국이 공을 가졌을 때 모두 잘 대처했기 때문”이라고 했다.

남아공은 이번 승리로 사상 첫 월드컵 토너먼트 진출이라는 역사를 썼다. 남아공은 자국에서 열린 2010년 대회에서도 조별리그에서 탈락한 바 있다.

한국은 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 대회 조별리그 A조 3차전에서 0-1로 패배했다.

남아공의 32강 상대는 개최국 캐나다다. 브로스 감독은 “이 선수들은 자신들이 좋은 팀임을 모두에게 증명하고 싶어 한다”며 “최대한 오래 머물고 싶다. 16강 진출은 더욱 역사적인 일이 될 것”이라고 했다.