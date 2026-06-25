[헤럴드경제(성남)=박정규 기자] 희망성남혁신위원회 이재율 위원장은 25일 “민선 9기 성남시의 성공적인 출범을 준비하며 닻을 올렸던 희망성남혁신위원회가 오늘 최종보고회를 끝으로 2주간의 여정을 마무리합니다”라고 밝혔다.

그는 “저는 오늘 위원장으로서 그동안 위원회가 함께 고민해 온시정 혁신의 방향을 보고드리고, 민선 9기 성남시가 나아갈 비전을 제안하고자 이 자리에 섰습니다. 위원장직을 맡으며 가장 깊이 고민한 핵심 화두는‘과감한 혁신’과 ‘신규 정책 발굴’이었습니다”라고 했다.

이어 “우리 위원회는 지난 2주간성남시의 주요 사업을 원점에서 꼼꼼히 점검했습니다. 과거의 성과를 단순히 답습하는 데 그치지 않고, 시민의 삶의 질을 높이고 변화를 체감할 수 있는 새로운 정책을 발굴하는 데 모든 역량을 집중했습니다”고 했다.

그러면서 “특히, 민선 9기 공약사항 104개를 면밀히 검토했습니다. 시민과 약속한 공약이 보다 실효성 있게 추진될 수 있도록 사업의 우선순위를 재정비하고, 시민의 눈높이에 맞춰 내용을 구체화하는 데 주력했습니다. 덜어낼 것은 덜어내고, 필요한 혁신 과제는 적극적으로 발굴하며 민선 9기의 밑그림을 완성해 나갔습니다”고 강조했다,

이 위원장은 “치열하게 진단하고 고민한 끝에, 우리 위원회가 민선 9기 성남시에 제안하는 핵심 비전은 ‘대한민국 기준, 성남’입니다.이 비전 실현을 위해 세 가지 핵심 기조를 제안합니다. 첫째, 원칙과 신뢰 기반의 투명한 시정, ‘바른성남’입니다. 둘째, 4차산업 기반의 앞서가는 선도 행정, ‘빠른혁신’입니다. 셋째, 시민의 삶을 최우선으로 챙기는 생활밀착 행정‘행복한 시민’입니다.

그는 “이러한 3대 기조를 바탕으로 우리 위원회는 민선 9기 성남시가 중점적으로 추진해야 할 혁신 과제들을 제안합니다”고 덧붙였다.