국내 테마형 ETF 개척 이후 투자 저변 확대 글로벌 ETF 순자산 428조원…세계 11위 운용사 27일 20주년 기념 마라톤·커피차 행사 개최

[헤럴드경제=문이림 기자] 미래에셋자산운용(이하 미래운용)의 TIGER 상장지수펀드(ETF)가 출시 20주년을 맞았다고 25일 밝혔다.

미래운용은 20주년을 기념해 오는 27일 서울 상암 월드컵공원 평화광장에서 ‘TIGER ETF 20주년 기념 마라톤’과 ‘TIGER ETF 커피차 이벤트’를 개최한다. 이번 행사는 지난 20년간 투자자와 함께한 여정을 돌아보고 앞으로도 장기 투자 여정을 함께하겠다는 의미를 담아 마련됐다.

미래운용은 지난 20년간 축적한 ETF 운용 역량과 글로벌 네트워크를 바탕으로 투자자들에게 차별화된 투자 솔루션을 제공해 나갈 계획이라고 밝혔다.

미래운용은 2006년 6월 한국거래소에 ‘TIGER 반도체 ETF’, ‘TIGER 은행 ETF’를 상장해 국내 테마형 ETF 시장을 개척했다.

특히 다양한 반도체 ETF 라인업을 앞세워 시장 입지를 넓혀왔다. 대표 상품인 ‘TIGER 반도체TOP10 ETF’는 지난 24일 기준 순자산 12조원을 기록하며 국내 반도체 ETF 가운데 최대 규모를 기록했다.

이 밖에도 성장성과 월배당을 동시에 추구하는 ‘TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF’ 등을 출시하며 투자 선택지를 넓히고 있다.

미국 대표지수 ETF 시장에서도 존재감을 키웠다. ‘TIGER 미국S&P500 ETF’는 순자산 19조원으로 아시아 최대 규모의 S&P500 ETF다. 연금계좌를 활용한 대표 장기 투자 상품으로 자리 잡으며 개인 투자자들의 꾸준한 자금이 유입되고 있다.

박현주 미래에셋그룹 회장은 미국 ETF 운용사 Global X 인수를 계기로 글로벌 ETF 사업도 확대했고, ETF 순자산 기준 글로벌 11위 운용사로 성장했다. 현재 미국·일본·캐나다·호주·유럽 등 주요 시장에서 운용 중인 ETF 순자산은 총 428조원에 달한다.

이준용 미래에셋자산운용 부회장은 “지난 20년이 미래에셋 ETF 비즈니스의 가능성을 넓혀온 시간이었다면 앞으로의 20년은 전 세계 혁신 기업과 자산에 투자하는 글로벌 투자 플랫폼으로 더욱 도약하는 시간이 될 것”이라며 “그동안 함께해 주신 투자자 여러분께 깊이 감사드리며, 앞으로도 투자자들의 신뢰를 가장 중요한 자산으로 삼아 차별화된 투자 솔루션을 선보이겠다”고 말했다.