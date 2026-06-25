김명주 경제부지사 제조AI·우주항공·SMR 등 거제~통영 고속도로·남부내륙철도 등도 건의

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 내년도 정부 예산안 편성을 앞두고 국비 확보를 위한 선제 대응에 나섰다. 정부의 지출구조조정 기조에 맞춰 지역 핵심 현안의 추진 당위성을 정부 예산안에 최종 반영시키겠다는 구상이다.

경남도는 김명주 경제부지사를 비롯한 주요 간부 공무원들이 25일 기획예산처를 방문해 지역 주요 사업의 필요성을 설명하고 적극적인 예산 지원을 요청했다고 밝혔다. 이번 방문은 부처별 예산 요구안을 토대로 진행되는 기획예산처의 본격적인 심의 일정에 맞춰 이뤄졌다.

도는 우선 미래 성장동력 확보를 위한 첨단 산업 분야의 예산 반영을 집중 건의했다. 주요 사업으로는 ▷제조 인공지능(AI) 로보틱스 밸리 구축 ▷조선해양 피지컬 AI 실증 테스트필드 구축 ▷우주항공용 기능소재 국산화 기술개발 및 실증사업 ▷소형모듈원전(SMR) 제조부품 시험검사 지원센터 건립 등이다. 주력산업인 제조업과 조선업의 디지털 전환을 가속화하고 우주항공·에너지 등 차세대 전략산업의 선점 기반을 다지겠다는 취지다.

지역 물류 경쟁력 강화와 남해안권 접근성 개선을 위한 광역 교통망 확충 사업도 테이블에 올랐다. 도는 ▷거제~통영 고속도로와 ▷남부내륙철도(김천~거제) 건설의 속도감 있는 추진을 요청하는 한편, ▷제5차 국가철도망 구축계획 반영 ▷동남권 순환 광역철도 예비타당성조사 통과 ▷제6차 국도·국지도 건설계획 일괄 예타 통과 등 주요 교통 인프라의 국가 계획 반영을 촉구했다.

도민 체감도가 높은 복지·의료 등 민생 안전망 구축 사업도 건의 과제에 포함됐다. ▷경남동부 지역노인보호전문기관 증설 ▷경남권 공공어린이재활병원 운영 지원 ▷창 적십자병원 이전·신축 등을 통해 공공의료 서비스 기반을 확충하고, 상습 침수 지역인 ▷거제 수양지구 하수도 정비 등 재난 예방 사업의 예산 확보 필요성을 설명했다.

김명주 경제부지사는 “이번에 건의한 현안들은 경남의 미래 먹거리 마련과 도민 안전을 위해 반드시 필요한 사업들”이라며 “정부 예산안에 최대한 반영될 수 있도록 기획예산처와 긴밀하게 소통하며 마지막까지 전방위적인 노력을 다하겠다”고 말했다.