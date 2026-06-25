1974년 현대조선소 준공 기념 제정 유공자 표창…조선해양업 미래 모색

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 25일 오후 3시 울산시 동구 타니베이 호텔 3층 바다홀에서 ‘제20회 울산 조선해양의 날 기념식’을 가지고 울산의 주력산업인 조선해양산업 발전에 기여한 근로자들을 격려하고 산업 방향을 모색했다.

‘울산 조선해양의 날’은 현대조선소 준공일이자 초대형 원유운반선(VLCC) 2척의 성공적인 건조와 선박 명명식이 열린 1974년 6월 28일을 기념하기 위해 지난 2006년 제정됐다. 해마다 이날이 되면 세계 최고 수준의 조선산업 집적지로 대한민국 조선해양산업의 성장을 이끌어 온 울산의 조선해양산업 발전 성과를 돌아보면서 기업인과 근로자들의 노고를 격려하고 있다.

올해는 조선해양산업 유관기관, 기업체 관계자 등 150여 명이 참석한 가운데 기념사와 축사, 유공자 표창 등으로 진행하면서 20회를 맞아 특별히 산업의 역사적 의미와 미래 발전 방향을 함께 조명했다.

유공자 표창에서는 조선해양산업 발전에 기여한 기업인과 노동자 등 12명이 산업통상부 장관 표창(4명)과 울산시장 표창(8명)을 받았다.

이날 행사에서는 한국산업기술기획평가원(KEIT) 이희수 PD가 ‘조선해양산업의 전망 및 과제’를 주제로 한 기조강연에서 친환경 선박, 자율운항 기술, 디지털 전환 등 조선산업의 미래 성장 전략과 발전 방향을 제시했다.

울산시 관계자는 “울산 조선해양의 날을 맞아 울산이 세계 조선해양산업 중심도시로서 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록 지방자치단체로서 기업과 협력해 나가겠다”고 밝혔다.