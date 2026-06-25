A조 1위 멕시코는 톱10 진입 성공 한국 꺾은 남아공도 6계단 오른 54위

[헤럴드경제=신소연 기자] 남아프리카공화국에 충격적인 패배를 당한 한국 축구 대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 랭킹도 28위로 뚝 떨어졌다.

25일 FIFA 랭킹에 따르면, 한국은 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 0-1 패배하자 포인트가 33.03점이 깎이며 1558.72점을 기록했다. 이에 FIFA 랭킹이 25위에서 28위로 세 계단 하락했다.

한국의 FIFA 랭킹은 아시아축구연맹(AFC) 회원국 중 일본(16위), 이란(21위), 호주(25위) 등에 이어 네 번째로 높은 순위다.

이와 함께 A조 1위로 32강행을 확정한 멕시코는 14위에서 10위로 4계단을 껑충 오르며 톱10 진입에 성공했다. 한국에 고배를 건넨 남아공은 FIFA 랭킹이 6계단 상승하며 54위에 올랐다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 A조에서 약체로 평가받은 남아공을 상대로 졸전 끝에 패하며 1승 2패(승점 3·득실 차 -1)를 기록, 조별 리그를 3위로 마쳤다.

한국 대표팀은 조 1위 멕시코와 2위 남아공에 밀려 32강 직행 티켓은 놓쳤으나 다른 조 3위 팀들의 성적에 따라 32강 진출을 노려볼 수 있다.

한국은 조 3위로 마친 12개 팀 중 8위 안에 들어야 32강 토너먼트에 진출할 수 있다. 현재 A조부터 C조까지 일정이 마무리된 가운데 한국은 3위 조 국가 중 4위에 자리하고 있다. 한국의 32강 진출 여부는 모든 조별 리그가 끝나는 오는 28일에야 윤곽을 알 수 있다.