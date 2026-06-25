[헤럴드경제=박연수 기자] 애경산업의 프리미엄 헤어케어 브랜드 ‘케라시스’(KERASYS)가 CIS(독립국가연합) 회원국인 카자흐스탄과 우즈베키스탄에서 K-팝 행사를 진행했다고 25일 밝혔다.

케라시스는 CIS 지역에서 2020년부터 2025년까지 연평균 매출 성장률 18.4%를 기록했다. 올해 1~5월도 전년 동기 대비 37% 성장했다.

이에 케라시스는 우즈베키스탄 타슈켄트 소재 매직시티에서 지난 13일 ‘케라시스 K-POP 랜덤플레이 댄스 챌린지’를 열었다. 행사에는 1000여명이 찾았다.

앞서 6~7일 카자흐스탄 알마티의 메가 알마 아타에서 열린 ‘K-POP STAR 카자흐스탄’ 행사에는 케라시스가 메인 스폰서로 참여했다. 7000명의 방문객이 찾았고, 행사 관련 SNS(사회관계망서비스) 콘텐츠 조회수는 110만회를 기록했다.

애경산업은 두 행사에서 샘플과 선물세트를 제공했다.

안정태 애경산업 데일리케어사업부 상무는 “앞으로도 다양한 문화 마케팅 활동을 통해 글로벌 소비자들과의 접점을 확대하고 케라시스의 경쟁력을 지속 강화하겠다”고 말했다.