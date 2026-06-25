메주 토·일 개장… 키링·인형·생활용품 판매

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)가 공식 캐릭터 ‘말마(MALMA)’를 활용한 굿즈샵 ‘말마프렌즈 스토어(MALMA FRIENDS)’를 지난 20일 렛츠런파크 서울 해피빌 관람대 1층에 정식으로 열었다. 개장 첫 주말부터 가족 단위 방문객이 몰리며 관람대의 새로운 명소로 자리 잡고 있다.

앞서 같은달 14일 임시 개장 당시에도 500여 명이 다녀가는 등 관심이 뜨거웠다. 매장은 말마프렌즈의 메인 컬러인 레몬빛 노란색을 베이스로 꾸며졌으며 노란빛 체크무늬 바닥이 더해져 관람대 공간에 화사한 활력을 불어넣었다. 입구에는 빨간 하트 안경을 쓴 대형 말마 조형물이, 내부에는 말마프렌즈 스티커로 꾸며진 대형거울이 설치돼 인기 포토존으로 떠올랐다.

말마프렌즈 스토어는 매주 토요일과 일요일 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 운영된다. 말마프렌즈 캐릭터를 활용한 키링·인형·가방·생활용품을 비롯해, 명마(名馬) 키링과 행운을 상징하는 편자 장식, 마구(馬具) 패턴 스카프 등 경마장만의 특색을 담은 상품도 함께 선보인다.

가족과 함께 매장을 찾은 한 방문객은 “경마장에 이런 귀여운 굿즈샵이 있을 줄 몰랐다. 친구랑 나들이 삼아 왔는데 생각보다 구경할 게 많아서 한참 머물렀다. 무해한 캐릭터가 너무 귀엽다”고 말했다.

한국마사회 관계자는 “상품 종류를 꾸준히 늘리고 시즌별 한정판도 선보일 계획”이라며 “말마프렌즈를 통해 렛츠런파크를 찾는 즐거움을 한층 더하겠다”고 말했다.

‘말마프렌즈’는 코로나19 팬데믹 시기, 지친 국민에게 위로와 웃음을 전하기 위해 한국마사회가 기획·개발한 캐릭터 브랜드다.