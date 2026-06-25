자국 대회서도 못 이룬 첫 토너먼트 진출 수비 땐 공간 커버…공격 땐 빠른 선수로 “선수들 정신력 대단해…다른 팀에 귀감”

[헤럴드경제=신소연 기자] A조 조별 리그 마지막 경기에서 한국에 이긴 남아프리카공화국이 승리 요인을 한국과 달랐던 전술에서 찾았다.

남아공은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 한국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 한국에 1-0으로 이겼다.

남아공은 이날 경기 전 한국에 비해 남아공이 열세라는 슈퍼컴퓨터의 인공지능(AI) 분석 결과는 물론, 세간의 평가를 비웃기라도 하듯 한국의 공격을 완벽하게 막아내면서 날카로운 역습을 통해 득점에 성공, 승리를 거머쥐었다. 이에 한국을 조 3위로 끌어내리고 조 2위로 올라섰다. 이에 32강 토너먼트 역시 자력으로 진출했다.

‘승장’인 휴고 브로스 감독은 경기 뒤 기자회견에서 “오늘 한국은 예상한 대로였다”며 “스피드 있는 팀이고 많이 뛰며 수비 뒤 공간을 찾으려 한다는 걸 알고 있었다”고 말했다.

브로스 감독은 한국의 전략을 완벽하게 분석한 후 남아공의 경기 전략을 짰다. 그가 짠 남아공의 핵심 전략은 두 가지. 한국이 공을 가졌을 때는 모든 공간을 막고, 공을 빼앗은 뒤에는 빠른 선수들을 앞세워 공간을 찌르는 것이었다.

브로스 감독은 “한국이 공을 가졌을 때 모든 공간을 커버하는 데 성공했다”면서 “반면 우리가 공을 가졌을 때는 위협적이었다. 우리에겐 빠른 선수들이 있었고, 선수들 사이로 패스를 연결할 수 있는 선수도 있었다. 그게 오늘 이긴 이유”라고 설명했다.

그는 전반에선 비록 득점에 성공하지 못했지만, 그때도 이미 충분한 기회가 있었다고 분석했다. 그는 “하프타임에 선수들에게 계속 믿으라고 했다”면서 “전반처럼 계속 플레이하면서 기회가 왔을 때 득점하면 이길 수 있다고 했고, 정말 그렇게 됐다”고 말했다.

그는 “좋은 분석관을 두는 것이 항상 중요하다”면서 한국에 대한 전력 분석이 충분히 이뤄졌다는 점을 강조했다.

후반 18분 타펠로 마세코의 선제골이 터진 뒤 한국은 조규성(미트윌란) 등을 투입하며 승부수를 던졌으나 남아공의 수비를 뚫기엔 역부족이었다. 그는 이에 대해 “실점 후 한국이 동점을 노리며 절박해졌지만, 우리가 좋은 포지션을 잡아 한국에 정말 위협적인 장면이 거의 없었다”고 말했다.

지난 2021년 남아공 대표팀에 5년 계약으로 부임한 브로스 감독은 “그간 비판을 많이 받았고, 사람들은 내가 무엇을 하는지 이해하지 못했지만, 난 한 번도 의심하지 않았다”며 “이 선수단이 이미 나에게 많은 것을 줬기 때문”이라고 말했다.

브로스 감독은 선수단에 대한 칭찬도 잊지 않았다. 그는 “남아공 팀의 큰 강점은 일이 잘 안 풀릴 때도 뭉친다는 것”이라며 “오히려 일이 안 풀릴 때 더 열심히 한다. 이 팀의 정신력은 정말 대단하다. 많은 팀의 귀감이 될 만하다”고 말했다.

한편 남아공은 이번 승리로 사상 첫 월드컵 토너먼트 진출이라는 새 역사를 썼다. 남아공은 자국에서 열린 2010년 대회에서 열린 조별 리그에서도 탈락했던 팀이다. 남아공의 32강 상대는 개최국 캐나다다.